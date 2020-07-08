處處有書可看 基隆打造第一條「閱讀一條街」

基隆市仁愛國小和誠品文化藝術基金會合作，由基金會提供書籍，以學校為中心，設立沿線閱讀據點，不只有適合孩子閱讀的書，也有大人的書。不限於仁愛國小的家長和學生使用，每一個市民都可以利用。

仁愛國小打造基隆市第一條閱讀一條街，據點包括仁二路的口福麵包店、福音堂、寮國咖啡、愛三路的克拉多珠寶，以及基隆八景之一的慶安宮，各行各業的社區人士，在學校邀請下一起投入閱讀推動的行列，讓生活中隨處可讀、自由借還享受閱讀的樂趣。

沿線閱讀計畫4月就啟動，六年級學生還特別手繪地圖，供借書的人可以甲地借、乙地還。寮國咖啡莊老闆說幼兒園小朋友最喜歡來翻書，他會請家長帶回去陪孩子看；口福麵包店的書被借的剩下不多，學校也趕緊在昨天補上書籍。

克拉多珠寶為了沿線閱讀，特別在入門處布置舒適的閱讀角落，也特別在門口放上立牌指引有書可借，歡迎只借書不消費；福音堂原本就設有館內閱讀書區推廣閱讀，現在只要是沿線閱讀的書就不限館內可以帶回家慢慢讀；慶安宮則幾經評估設置地點，目前正要在顯目的地方特製書櫃。