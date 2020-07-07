一場藝文活動 讓台東差距逾半世紀的「吳金玉」巧遇

台東市22歲青年吳金玉、鹿野鄉96歲獨居老婦人吳金玉，最近因為台東縣文化處今年在鹿野推動文創聚落發展計畫，舉辦「藝起來我家」戶外音樂會，意外讓相差70歲的兩位吳金玉巧遇相會，且彼此互稱「阿嬤、乖孫」。

台東縣文化處藝文推廣科科長王朝瑩今天表示，「藝起來我家」活動是徵求鹿野鄉民同意後，利用鄉民住家前庭院，邀請音樂家及樂團、歌手在周末到場演出，與民眾同樂，讓參與民眾、遊客在炎炎夏日午後，看表演、品嘗在地充滿人情味的茶點，重現三、四十年前，農村裡，大家聚集在庭院聊天、乘涼的那般美好。

王朝瑩說， 真的很巧合，青年吳金玉是協力廠商的工作團隊成員，之前他跟老奶奶吳金玉互不認識，小鮮肉吳金玉日前隨行前往吳奶奶家探望拜會，並說明希望借用吳奶奶家辦音樂會，兩人因而相識，當老奶奶說出自己姓名，小鮮肉吳金玉還驚訝的問：「哪個金哪個玉」，確認兩人同名同姓，在場工作人員都驚嘆：「太巧了」。

青年吳金玉說，老奶奶很隨和親切、很活潑，很可愛，事前完全不知道兩人同名同姓，且兩人相差70歲，很意外，真的是緣份。