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花蓮瑞穗鄉茶園旱害 救助每公頃5萬元

中央社 / 花蓮縣7日電

花蓮縣瑞穗鄉茶園因旱害遭受農損，獲中央公告啟動救助每公頃新台幣5萬元，申請災害救助期間自8日至17日。縣府籲請茶農在10天內儘速至鄉公所申辦，逾期不受理。

瑞穗鄉舞鶴台地的茶產區，近來氣候異常，在舞鶴氣候測站今年6月份全月的雨量僅29毫米，且氣溫攝氏30度以上高溫天數多達28天，加上舞鶴台地現有的灌溉水源有限，導致茶樹因旱成災。

花蓮縣政府緊急因應，邀集勘災小組會同行政院農委會茶業改良場台東分場、農糧署東區分署、瑞穗鄉公所等單位會勘。會勘後立即函文中央建議救助，並獲得公告辦理。

花蓮縣政府表示，經農委會公告資訊顯示，瑞穗鄉「茶」旱災救助，救助額度每公頃5萬元；受理期間自7月8日至17日止，共10日（例假日照常受理），提醒符合資格農友儘速前往在地公所申辦，逾期不予受理。

救助對象應符合農業天然災害救助辦法第5條規定的農民（實際從事農、林、漁、牧生產自然人）、救助項目損失率達20%以上者、短期作農產品於同產季，救助以一次為限。

花蓮縣長徐榛蔚表示，這次旱災可能對產業造成衝擊，蜜香紅茶是花蓮最具代表性的特色茶，為提升花蓮茶產業，今年也透過瑞穗鄉農會協助進行縣級蜜香紅茶評鑑比賽，將高品質的茶品推廣給民眾。

農委會 行政院 徐榛蔚

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