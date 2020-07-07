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東部唯一乙級手語翻譯員劉秀緞 發願免費教聾人學手語

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣、也是東部唯一領有手語翻譯乙級證照的劉秀緞，願意免費為不懂手語的聾人開班授課，為他們打造與外界溝通的橋梁。記者王燕華／攝影
花蓮縣、也是東部唯一領有手語翻譯乙級證照的劉秀緞，願意免費為不懂手語的聾人開班授課，為他們打造與外界溝通的橋梁。記者王燕華／攝影

花蓮縣民劉秀緞12年前偶然看到報紙上手語培訓班招募學員的廣告，投入手語翻譯天地，苦學取得宜花東唯一一張手語翻譯員乙級證照。她在法庭協助翻譯時，感受到聾人因不會手語，無法與外界溝通、有冤難伸的痛苦，近日透過臉書尋找聾人，願意免費開班為不懂手語的聾人授課，為他們打造一條和外界溝通的橋梁。

劉秀緞原本是作文老師，對手語毫無概念，就因為一則廣告，手語翻譯成為她一生使命，她笑說「連自己都不知道為什麼」。但她一旦決定要做，就全心投入。

民國97年劉秀緞報名上了5個月的初級班課程，在防疫記者會上爆紅的「神級手譯員李振輝」就是她的啟蒙恩師，課程結束後，她繼續上網找手語新聞、影片自學，一段短短10分鐘的新聞，她至少花3小時、反覆看5遍直到學通。

隔年她鼓起勇氣，遠赴台北考證照，前兩年都失利，她沒被挫折擊倒，民國100年第三次報考，終於拿到丙級技術士證照，是花蓮第一人；後來政府再開乙級技術士，她花了兩年時間，每兩周一次花12個小時往返台中，只為上6小時課，民國105年第一次考就考上乙級證照，是全台第4位，也是至今為止，東部3縣市唯一一人。

花蓮約有3000名聽語障者，為了服務，劉秀緞毅然放棄作文教學工作，全心投入手語翻譯，一年也會有幾次要到法庭協助，參與訴訟攻防過程中，她看到弱勢聾人，無法口說或以手語表達自身意見的痛苦，讓她發願要免費授課。

「這是我的使命」，劉秀緞說，她透過一雙手進入聾人的世界，這是手語讓她著迷的地方，但許多聾人無法透過手語溝通，內心無助痛苦，讓她覺得自己有義務要幫助他們。

她願意免費授課，但是不知道怎麼找到有意願又不會手語的聾人，因此透過臉書尋人，盼聾人親友能協助。她的目標是至少20人，5人以上就可開班，聾人或是早療聽損兒都可以，也期望有善心人士提供教學場地，聯絡方式可電0932523311或電子郵件信箱lushuvv0007@yahoo.com.tw。

花蓮縣、也是東部唯一領有手語翻譯乙級證照的劉秀緞，願意免費為不懂手語的聾人開班授課，為他們打造與外界溝通的橋梁。記者王燕華／攝影
花蓮縣、也是東部唯一領有手語翻譯乙級證照的劉秀緞，願意免費為不懂手語的聾人開班授課，為他們打造與外界溝通的橋梁。記者王燕華／攝影

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