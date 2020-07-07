台東秘境旅遊 不肖業者加碼非法狩獵當賣點

台東境內最近興起秘境溫泉和溯溪之旅，不過有業者加入非法狩獵活動做為賣點，林務局台東林管處呼籲遊客慎選遊程、當心觸法。

林務局台東林管處表示，盛夏已至，許多民眾規劃出遊，近來由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，民眾紛紛將出國旅遊計畫轉向國內各大景點及秘境。

台東地區因為自然環境優美，交通日漸便利，加上獨特自然景觀加持，眾多秘境溫泉之旅、登山健行路線、野溪溯溪挑戰等遊程，讓遊客從山到海流連忘返，每逢假日吸引了各地民眾及外國遊客前來旅遊。

台東林管處表示，許多在地旅行業者嗅到商機，紛紛推出各種新潮的秘境溯溪遊程，極受年輕人歡迎，最近台東野溪發現許多車隊進入，這類活動往往利用改裝車輛載運民眾沿溪床上溯到山區內進行野營及野溪溫泉戲水。

不過，有台東林管處和警方人員發現，常有部分帶團業者，在路線規劃上未經申請進入管制的保護 （留）區內；另外還有業者仿效國外休閒狩獵風潮，加入非法狩獵活動做賣點，或者假借溯溪旅遊，以合法掩護非法，由溪床進入林班地內竊取林產物，民眾參與此類活動恐觸法，可能面臨罰鍰及囹圄之災。

台東林管處表示，如未經申請進入自然保護（留）區內，或具商業性質的狩獵行為及任意攜出森林主副產物，已違反森林法、文化資產保存法以及野生動物保育法，林管處與警方將密切注意各種非法遊程，除加強巡視取締外，並呼籲民眾於暑假期間野外從事休閒活動時，應注意自身安全，遵守相關法令。