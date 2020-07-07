台東推鹿野農村文創 92歲吳奶奶家11日下午辦音樂會

今年暑假到台東，除看山看海看熱氣球，7月11日下午可以到鹿野民家參加難得的音樂饗享，台東縣文化處舉辦「藝起來我家」當天下午4點，將在鹿野龍田村92歲吳金玉老奶奶住家前庭院辦露天音樂會，文化處歡迎民眾與遊客參與。

縣文化處表示，11日當天將邀請鋼琴家周美君，搭配聲樂家張琳琳演出，將音樂帶入農村，現場前40名報到民眾每人送一顆鹿野當地鳳梨。

台東縣文化處長鍾青柏表示，「藝起來我家」是文化處推動2020鹿野文創聚落發展計畫活動之一，安排5個周六分別在5位鹿野鄉民住家庭院辦露天音樂會，讓參與民眾、遊客在炎炎夏日的午後，看著表演、品嘗在地充滿人情味的茶點，重現三、四十年前，農村裡大家聚集在庭院聊天、乘涼的那般美好。

「藝起來我家」音樂會共規畫5場，11日下午4點，吳奶奶家的露天音樂會是第3場，活動當日適逢台東熱氣球嘉年華開幕，文化處歡迎遊客前往鹿野高台欣賞熱氣球光雕音樂晚會前，可以先到吳金玉奶奶家「作客」。其他兩場活動內容與時間， 請參閱FB臉書官網「轉來鹿野」公告訊息。