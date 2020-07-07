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太熱用電量大增！2個月跳電9次里民跳腳 台電：花百萬改善

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
台電基隆區營業處今天舉行改善說明會，將在21日更新線路，未來供電可大幅改善。記者游明煌／攝影
台電基隆區營業處今天舉行改善說明會，將在21日更新線路，未來供電可大幅改善。記者游明煌／攝影

基隆市信義區孝忠里深美街86巷附近，最近2個月內接連發生無預警停電9次，居民夜間被迫忍耐酷熱，甚至有住戶電器損壞。台電今天舉行說明會，先向里民致歉，並指非整體供電不足，而是因為該區是幹線分出去的支線，近日用電量大增，導致負載不平衡，將花費百萬元在21日將500公尺導線換粗，未來供電可大幅改善。里民感謝台電立即改善作為，希望別再跳電了。

台電基隆區營業處長張建川說，深美街86巷附近，2個月來，除有2次事先通知及1次路燈停電，共有6次因為設備故障造成無預警停電事故，台電深表歉意。已擬具方案投入近百萬元經費改善線路及設備，包括將500公尺架空導線全換粗，增加供電容量；線路2相改為3相供應，增添線路約400公尺，供電將可有效防範用電負載不平衡造成之停電現象。

另外，增設1具自動化開關，將靠近福祿變電所孝忠里地區從原本分歧供電調整為幹線供電，若停電可加速復電時間。饋線也調整，如有颱風等重大災害，可與其他變電所饋線切換轉供而減少停電情形。預計在21日施工，當天有1579戶里民將受停電影響。

張建川並表示， 為避免基隆地區再次發生類似停電事故，已針對今年發生之所有線路設備全面盤點並列管追蹤，研擬弱點改善方案，逐一追蹤至改善完成。

蔡適應表示，跳電常停半小時以上，台電今天提出短中長期方案，短期已完成，中長期把電力設備提升及新饋線完成徹底來改善，未來則希望完成地下化工程。市議員韓世昱說，夏日炎炎跳電百姓真「凍未條」，希望趕快施工，以後別再跳電。

議員江鑒育則指出，有不少民眾電器受損希望賠償。議員陳宜助理陳迪指停電居民受到很大影響，台電迅速改善很好。議員何淑萍則要求台電停電發生時要向民眾說清楚，否則傻傻等復電。對於賠償問題，張建川說，如有因此次停電受損台電願意按實際情況來賠償，由里長擔任光一受理窗口。

台電基隆區營業處今天舉行改善說明會，將在21日更新線路，未來供電可大幅改善。記者游明煌／攝影
台電基隆區營業處今天舉行改善說明會，將在21日更新線路，未來供電可大幅改善。記者游明煌／攝影
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停電 台電 基隆

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