快訊

蔡總統質問大法官？司改會主任蕭逸民：我在場，確有其事

突擊舟下水就成海上一孤舟？陸戰隊證實：沒作位置描跡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國五端午史上最塞 宜蘭爭取重啟濱海公路截彎取直

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
國五端午連假大塞後，宜蘭縣政府今天縣務會議中宣布，將爭取重啟評估大里到福隆路段截彎取直可行性研究，並期待濱海公路早日拓寬改善。記者羅建旺／攝影
國五端午連假大塞後，宜蘭縣政府今天縣務會議中宣布，將爭取重啟評估大里到福隆路段截彎取直可行性研究，並期待濱海公路早日拓寬改善。記者羅建旺／攝影

國五常塞，交通部鼓勵走北宜公路或濱海公路，以替代道路分流，但北宜公山路多彎，濱海公路彎且長，公路總局原本研議把濱海公路大里到福隆路段截彎取直，只是因經濟效益不高，可行性研究去年初宣告結束，但今年端午連假，國五車潮爆巨量，連塞30多個小時，濱海公路改善議題再受重視，宜蘭縣政府今天縣務會議中即宣布，將爭取重啟評估大里到福隆路段截彎取直可行性研究，期待濱海公路早日拓寬改善。

宜蘭縣政府今天縣務會議中，針對端午連假國五大塞車，探討與改善，分析國五車流量，端午連假，從前一天（6月24日）到收假日（6月28日）總共湧入36萬輛次，平均每天7萬多輛次，蘇花改11萬多輛次，造成大壅塞，國五甚至連塞超過30個小時不中斷，史上最嚴重。

對壅塞問題，縣政府認為，長期改善策略還是要請行政院儘速核定鐵路高架案，綜合規畫階段可與鐵路高架、高鐵延伸宜蘭、東部快鐵規畫期程並進，打造三鐵共構，交通部儘速完成國五銜接蘇花改的可行性報告與建設、蘇花安計畫、開闢台二庚線（礁溪外環道）、還有研議公共運輸服務倍增計畫等。

短程計畫，縣政府建議，多宣導利用大眾運輸工具，請交通部增加國五客運搭乘優惠，持續專案補助假日客運紅綠線接駁、濱海公路蘇澳端往蘇花改方向建議設置大客車優先道，並請高速公路恢復壅塞時段開放路肩通行，讓國五北上到頭城的與繼續北上的分流，研議新增國五蘇澳交流道末端往花蓮指引牌面。

同時，國五壅塞，交通部鼓勵走濱海公路為替代道路分流，不過，濱海公路彎且長，瓶頸路段，公路總局拓寬改善外，其中，從宜蘭縣境內的頭城鎮大里到新北市福隆路段，研議截彎取直，但此案的可行性研究去年1月間以經濟效益不高，已由交通部結案，但縣政府認為有其需要，今天縣務會議決定，建請交通部重啟評估。

縣政府表示，大里到福隆截彎取直後，道路約可從16公里縮短為9.5公里，可再接基福公路，有助交通與觀光；公路總局第一區養護工程處表示，截彎取直案經評估，是因用路人還是以走國五為主，轉移量有限，工程經費約90億，經濟效益不高，經觀察交通路況，交通瓶頸主要在福隆，已經分階段改善，因此，交通部核定結案，縣政府建議重啟評估可行性研究，將由局方決定。

福隆 連假

延伸閱讀

蘇花改最低速限50 「路隊長」竟開46…接首張罰單

宜科招商滿招 仍被列蚊子園區

影／史上首張龜速車罰單！蘇花改「路隊長」時速46還無駕照

宜蘭科學園區招商大躍進 竟甩不掉「蚊子園區」臭名

相關新聞

太熱用電量大增！2個月跳電9次里民跳腳 台電：花百萬改善

基隆市信義區孝忠里深美街86巷附近，最近2個月內接連發生無預警停電9次，居民夜間被迫忍耐酷熱，甚至有住戶電器損壞。台電今...

400根染白孟宗竹造雪白森林 宜蘭壯圍再見夢幻新景

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處位在宜蘭的壯圍沙丘旅遊服務園區，又見夢幻新景，藝術家游文富利用400多根染白的孟宗竹，打...

台東推鹿野農村文創 92歲吳奶奶家11日下午辦音樂會

今年暑假到台東，除看山看海看熱氣球，7月11日下午可以到鹿野民家參加難得的音樂饗享，台東縣文化處舉辦「藝起來我家」當天下...

國五端午史上最塞 宜蘭爭取重啟濱海公路截彎取直

國五常塞，交通部鼓勵走北宜公路或濱海公路，以替代道路分流，但北宜公山路多彎，濱海公路彎且長，公路總局原本研議把濱海公路大...

台東山林秘境遊程夯 林管處：大武山保護區禁入

受新冠疫情影響，許多民眾紛紛將出國旅遊計畫轉向國內各大景點及秘境，有旅行社業者規畫秘境溫泉、登山健行、野溪溯溪挑戰等遊程...

上太平山必玩翠峰湖 8月1日試辦接駁車往返

位在海拔約2千公尺的翠峰湖，如夢似幻，是到太平山國家森林遊樂區必玩美景，但往返沒有公車可搭，為不讓遊客有憾，林務局羅東林...

北寧路碧砂漁港對面上月崩大石 將設8米高H型鋼擋土牆

台2線北寧路段68K碧砂漁港入口處，上月發生1噸大石崩落意外，公路總局今天表示，為避免大塊土石再掉落，將在68K處設置8...

帶孩子不方便出門 宜蘭移動親子館免費送來玩具與遊戲

宜蘭縣以公益彩券盈餘經費挹注，共斥資200萬元建置「育兒行動外展車」，有如移動親子館，由蘭馨婦幼中心經營，從海邊到山區，...

改善偏鄉居民交通 台東海端鄉幸福巴士今通車營運

回應本報願景工程「偏鄉行的正義」，公路總局高雄區監理所、台東縣政府交觀處等單位合力推動的「海端basu幸福bunun幸福...

東縣府攜手縣農會創共榮共贏 合作拚觀光

台東縣政府協助縣農會東遊季地目從農地變更為溫泉產業專區，輔導縣農會經營旅宿「合法化」，並完成旅館登記，全力發展溫泉觀光產...

暑假台東一房難求？南橫山區天龍飯店還有客房賞私景

新冠疫情趨緩，全台各地出現報復性旅遊人潮，台東縣內絕大多數飯店及民宿，包括離島蘭嶼及綠島今年暑假期間一房難求，連位於南橫...

熱氣球嘉年華 將收入園清潔費

台東國際熱氣球嘉年華7月11日登場，展開51天活動，為維護活動期間環境清潔，汽機車入園將收30至100元清潔費，假日提高...

熱門新聞

前立委張嘉郡和周柏吟低調結婚 1張照片讓喜訊曝光

影／感動！父拖氧氣瓶抱罕病女兒攔轎 白沙屯媽停轎賜福

「我們要結婚了」 美女議員強悍問政下有個小女孩的心

獨／台南挖出大面積清代遺構 審議會決定部分保留展示

幼童小手被膠帶纏成「哆啦A夢的手」 高市幼兒園傳虐童

月票1280坐到破萬太誇張？網友精闢分析：幫忙省錢還不開心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。