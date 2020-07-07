國五端午史上最塞 宜蘭爭取重啟濱海公路截彎取直

國五常塞，交通部鼓勵走北宜公路或濱海公路，以替代道路分流，但北宜公山路多彎，濱海公路彎且長，公路總局原本研議把濱海公路大里到福隆路段截彎取直，只是因經濟效益不高，可行性研究去年初宣告結束，但今年端午連假，國五車潮爆巨量，連塞30多個小時，濱海公路改善議題再受重視，宜蘭縣政府今天縣務會議中即宣布，將爭取重啟評估大里到福隆路段截彎取直可行性研究，期待濱海公路早日拓寬改善。

宜蘭縣政府今天縣務會議中，針對端午連假國五大塞車，探討與改善，分析國五車流量，端午連假，從前一天（6月24日）到收假日（6月28日）總共湧入36萬輛次，平均每天7萬多輛次，蘇花改11萬多輛次，造成大壅塞，國五甚至連塞超過30個小時不中斷，史上最嚴重。

對壅塞問題，縣政府認為，長期改善策略還是要請行政院儘速核定鐵路高架案，綜合規畫階段可與鐵路高架、高鐵延伸宜蘭、東部快鐵規畫期程並進，打造三鐵共構，交通部儘速完成國五銜接蘇花改的可行性報告與建設、蘇花安計畫、開闢台二庚線（礁溪外環道）、還有研議公共運輸服務倍增計畫等。

短程計畫，縣政府建議，多宣導利用大眾運輸工具，請交通部增加國五客運搭乘優惠，持續專案補助假日客運紅綠線接駁、濱海公路蘇澳端往蘇花改方向建議設置大客車優先道，並請高速公路恢復壅塞時段開放路肩通行，讓國五北上到頭城的與繼續北上的分流，研議新增國五蘇澳交流道末端往花蓮指引牌面。

同時，國五壅塞，交通部鼓勵走濱海公路為替代道路分流，不過，濱海公路彎且長，瓶頸路段，公路總局拓寬改善外，其中，從宜蘭縣境內的頭城鎮大里到新北市福隆路段，研議截彎取直，但此案的可行性研究去年1月間以經濟效益不高，已由交通部結案，但縣政府認為有其需要，今天縣務會議決定，建請交通部重啟評估。

縣政府表示，大里到福隆截彎取直後，道路約可從16公里縮短為9.5公里，可再接基福公路，有助交通與觀光；公路總局第一區養護工程處表示，截彎取直案經評估，是因用路人還是以走國五為主，轉移量有限，工程經費約90億，經濟效益不高，經觀察交通路況，交通瓶頸主要在福隆，已經分階段改善，因此，交通部核定結案，縣政府建議重啟評估可行性研究，將由局方決定。