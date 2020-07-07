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台東山林秘境遊程夯 林管處：大武山保護區禁入

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東林管處會同警方勸離擅入大武山自然保護區的遊客。圖／台東林管處提供
台東林管處會同警方勸離擅入大武山自然保護區的遊客。圖／台東林管處提供

受新冠疫情影響，許多民眾紛紛將出國旅遊計畫轉向國內各大景點及秘境，有旅行社業者規畫秘境溫泉、登山健行、野溪溯溪挑戰等遊程，甚至擅入實施管制的大武山自然保護區，台東林管處連日來會同警方加強執行勸離。

台東地區因自然環境優美，交通日漸便利，加上有獨特自然景觀加持，成為國內民眾探訪秘境溫泉、登山健行、野外溯溪挑戰等遊程的天堂，讓許多遊客從山到海，流連忘返。

台東林管處今天指出，近來有些在地旅行業者嗅到商機，紛紛推出各種秘境溯溪遊程，極受年輕人歡迎，但這類活動往往利用改裝車輛，載運民眾沿溪床上溯進入山區進行野營及野溪溫泉戲水，甚至帶團擅入大武自然保護區內，台東林管處已加強勸離。

林管處表示，另外聽聞有業者仿效國外休閒狩獵風潮，以狩獵活動作為賣點，假借溯溪旅遊之名，違法帶團入山狩獵，類似活動已違返野生保育法，涉及刑事責任，台東林管處會配合台東縣警局、森林警察隊加強山區巡邏查察違法。

台東林管處也呼籲民眾暑假期間到野外從事休閒活動時，除應注意自身安全，遵守相關法令，切勿任意獵捕、採集野生動植物，以免觸法而身繫囹圄。

台東林管處表示，違反文化資產保存法第86條，可罰款3萬元以上15萬以下；未經申請進入保護區內違反森林法，可處5萬元以上20萬元以下罰款；另，未經申請竊盜森林主副產物，可處6月以上5年以下有期徒刑，併科新台幣30萬元以上，300萬元以下罰款。

台東林管處會同警方勸離擅入大武山自然保護區的遊客。圖／台東林管處提供
台東林管處會同警方勸離擅入大武山自然保護區的遊客。圖／台東林管處提供
台東林管處會同警方勸離擅入大武山自然保護區的遊客。圖／台東林管處提供
台東林管處會同警方勸離擅入大武山自然保護區的遊客。圖／台東林管處提供

台東 溯溪 溫泉

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