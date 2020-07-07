花蓮農改場研發新品種苦瓜 口感佳冰飲消暑

近來天氣炎熱，尤其花東縱谷缺乏海風調節，容易出現極端高溫，農作物以熱帶作物因應，其中花蓮區農改場研發苦瓜新品種，清涼退火口感佳，還能打成果汁、做成冰棒消暑。

花蓮區農業改良場今天在壽豐鄉觀自在有機農場舉辦苦瓜新品種「花蓮7號」生產示範觀摩會，介紹此品種雌花率高、結果數多、口感佳、營養成分高，苦味適中，適合做成各式加工品。

花蓮區農改場作物改良課副研究員全中和在會中表示，台灣夏季蔬菜是比較少的，只有瓜類如冬瓜、絲瓜、苦瓜及一些豆類等，屬熱帶性作物，適合夏天種植生長；而十字花科蔬菜如高麗菜、大白菜等均不適合夏天栽種。

全中和指出，「花蓮7號」具有山苦瓜優良特性，耐高溫、耐旱等，以高雌花為母本，利用雜交育種純化後，果實較大，外觀漂亮、偏白色，苦味較不濃，經研究營養成分如維生素C、葉酸、膳食纖維等都比較高。

全中和說，一株苦瓜苗共可長出3000顆苦瓜，當開花結果後，15至20天即可採收，產期長達60至100天。花蓮1年種植15到29公頃的苦瓜，包括1號到7號，除了料理用，做成加工保健食品非常受消費者歡迎。

苦瓜除可製作成茶包，沖泡苦瓜茶飲用外，花蓮區農改場人員還將新鮮苦瓜加入鳳梨，用果汁機打成天然果汁，酸甘甜口感十分消暑；另將苦瓜打碎加入味噌製成苦瓜冰棒，成為風味特殊的夏日冰品。