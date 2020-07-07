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北寧路碧砂漁港對面上月崩大石 將設8米高H型鋼擋土牆

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
北寧路碧砂漁港對面上月崩大石，將設8米高H型鋼擋土牆。圖／立委蔡適應服務處提供
北寧路碧砂漁港對面上月崩大石，將設8米高H型鋼擋土牆。圖／立委蔡適應服務處提供

台2線北寧路段68K碧砂漁港入口處，上月發生1噸大石崩落意外，公路總局今天表示，為避免大塊土石再掉落，將在68K處設置8米高H型鋼擋土牆。

發生落石意外後，碧砂里長黃志強向立委蔡適應、市議員張顥瀚反映，希望公路總局盡速施作擋土牆，保護行經人車安全，今天公路總局基隆工務段進行防護工程說明協調會。

公路總局基隆工務段段長張育瑋說，落石崩塌的68K，上方有砂質頁岩層、中間有砂岩層、下方是崩積層，由於受到自然侵蝕的狀況不一樣，過去林務局在上方已有做地錨、岩錨、噴漿來穩固地形。崩落處已利用空拍及3D技術，建立3D的地形地貌，並利用電腦模擬來預估所需要的防護範圍。

公路總局將在北寧路68K處設置8米攔石網（擋土牆、H型鋼），限縮部分道路路肩範圍，並請台電協助移動電線桿，部分土地使用需要林務局、國產署、基隆市政府同意。另外，在北寧路67K處上方，空拍也發現不穩定石塊，後續希望一併進行清除作業，進行作業時會提前1周公告。

蔡適應服務處主任林明智表示，經協調林務局、國產署、基隆市政府都同意用地施作，道路線型在施作攔石網後會做改變的部分，建議未來做好後，要多做一些反光標示提醒用路人注意。

市議員張顥瀚指出，北寧路是許多民眾假日出，到達碧砂漁港、潮境公園、海科館的必經之路，為讓公路總局更快進場施工，已請台電配合在8月底前，讓3根電桿下地、移除。

北寧路碧砂漁港對面上月崩大石，將設8米高H型鋼擋土牆。圖／立委蔡適應服務處提供
北寧路碧砂漁港對面上月崩大石，將設8米高H型鋼擋土牆。圖／立委蔡適應服務處提供
北寧路碧砂漁港對面上月崩大石，將設8米高H型鋼擋土牆。圖／立委蔡適應服務處提供
北寧路碧砂漁港對面上月崩大石，將設8米高H型鋼擋土牆。圖／立委蔡適應服務處提供
北寧路碧砂漁港對面上月崩大石，將設8米高H型鋼擋土牆。圖／立委蔡適應服務處提供
北寧路碧砂漁港對面上月崩大石，將設8米高H型鋼擋土牆。圖／立委蔡適應服務處提供
北寧路碧砂漁港對面上月崩大石，將設8米高H型鋼擋土牆。圖／立委蔡適應服務處提供
北寧路碧砂漁港對面上月崩大石，將設8米高H型鋼擋土牆。圖／立委蔡適應服務處提供
北寧路碧砂漁港對面上月崩大石，將設8米高H型鋼擋土牆。圖／立委蔡適應服務處提供
北寧路碧砂漁港對面上月崩大石，將設8米高H型鋼擋土牆。圖／立委蔡適應服務處提供

基隆

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