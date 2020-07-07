快訊

否認性侵衛生局女職員 前主管廖男：再編造故事提告

桃「竹圍福海宮」存廢：延宕公告的文資審議 下場如何？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶孩子不方便出門 宜蘭移動親子館免費送來玩具與遊戲

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣以公益彩券盈餘經費挹注，共斥資200萬元建置「育兒行動外展車」，有如移動親子館，由蘭馨婦幼中心經營，從海邊到山區，載著玩具與遊戲上山下海，深入社區、學校、部落免費服務。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣以公益彩券盈餘經費挹注，共斥資200萬元建置「育兒行動外展車」，有如移動親子館，由蘭馨婦幼中心經營，從海邊到山區，載著玩具與遊戲上山下海，深入社區、學校、部落免費服務。記者羅建旺／攝影

宜蘭縣以公益彩券盈餘經費挹注，共斥資200萬元建置「育兒行動外展車」，有如移動親子館，由蘭馨婦幼中心經營，從海邊到山區，載著玩具與遊戲上山下海，深入社區、學校、部落免費服務，縣長林姿妙今天表示，明年宜蘭12個鄉鎮市都將有親子館，建置完成前，縣府運用利用育兒行動外展車，轉化成為移動親子館，將服務帶進社區，讓家長與孩子就近在社區裡就能玩的開心、玩的放心。

「育兒行動外展車」是輛廂型車，受理學校與社區的預約申請，將玩具、遊具、親子設施等，帶往預約地，家長帶著小孩集合開心玩，承辦的蘭馨婦幼中心還會依孩子年齡，設計活動、益智遊戲，互動教學，遊具設施外，為避免戶外玩被蚊蟲叮咬，還有露營式的大帳篷，讓家長與孩子都放心，預約使用都是免費，而親子遊戲的孩子小，外展車還有貼心設計，有空間可供哺育專用，不用擔心小孩肚子餓，錯過哺育時間。

這項走動式服務，今天開到縣政府廣場，不少年輕爸爸媽媽帶著小孩參與，縣政府表示，今年(109)年增加購置「育兒行動外展車」，專責服務縣內溪北偏遠地區及大同鄉，服務過的地方包括宜蘭衛生所、員山衛生所、凱旋活動中心戶外廣場、大同鄉圖書館、大同南山附幼等地，參與體驗的民眾表示，因為帶著孩子外出不易，縣府提供便利育兒服務，很貼心。

縣長林姿妙表示，為完善建構宜蘭縣友善的育兒環境，打造一個讓孩子快樂成長、家長安心育兒的環境，縣政府籌畫公共家園、托嬰中心及一鄉鎮一親子館等服務，以支持家庭育兒，讓育兒福利服務更趨完備，明年完成全縣12鄉鎮市處處有親子館的建置。

林姿妙指出，在建置完成前，縣政府運用利用育兒行動外展車，轉化成為移動親子館，將服務帶進社區，讓家長與孩子在社區裡就能玩的開心、玩的放心。

縣政府表示，目前原住民鄉鎮尚未完成親子館建置，另有偏遠地區民眾及幼兒有親子資源需求，將暫以「育兒行動外展車」來補足，等明年(110年)大同鄉及南澳鄉親子館建置完成後，宜蘭縣一鄉鎮一親子館的服務目標就將達成，讓育兒及家庭的支持網絡及資源，更趨完備，讓幼兒照顧者壓力，大大減輕。

社會處表示，「育兒行動外展車」服務，可向托育資源中心(親子館)宜蘭站預約申請，相關資訊請逕洽（03）9353718。

宜蘭縣以公益彩券盈餘經費挹注，共斥資200萬元建置「育兒行動外展車」，有如移動親子館，由蘭馨婦幼中心經營，從海邊到山區，載著玩具與遊戲上山下海，深入社區、學校、部落免費服務。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣以公益彩券盈餘經費挹注，共斥資200萬元建置「育兒行動外展車」，有如移動親子館，由蘭馨婦幼中心經營，從海邊到山區，載著玩具與遊戲上山下海，深入社區、學校、部落免費服務。記者羅建旺／攝影
「育兒行動外展車」，有如移動親子館，為避免戶外玩被蚊蟲叮咬，還有露營式的大帳篷，讓家長與孩子都放心。記者羅建旺／攝影
「育兒行動外展車」，有如移動親子館，為避免戶外玩被蚊蟲叮咬，還有露營式的大帳篷，讓家長與孩子都放心。記者羅建旺／攝影
「育兒行動外展車」，有如移動親子館，為避免戶外玩被蚊蟲叮咬，還有露營式的大帳篷，讓家長與孩子都放心。記者羅建旺／攝影
「育兒行動外展車」，有如移動親子館，為避免戶外玩被蚊蟲叮咬，還有露營式的大帳篷，讓家長與孩子都放心。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣以公益彩券盈餘經費挹注，共斥資200萬元建置「育兒行動外展車」，有如移動親子館，由蘭馨婦幼中心經營，從海邊到山區，載著玩具與遊戲上山下海，深入社區、學校、部落免費服務。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣以公益彩券盈餘經費挹注，共斥資200萬元建置「育兒行動外展車」，有如移動親子館，由蘭馨婦幼中心經營，從海邊到山區，載著玩具與遊戲上山下海，深入社區、學校、部落免費服務。記者羅建旺／攝影

親子 衛生所 林姿妙

延伸閱讀

用完了會通知 宜蘭成功國小的洗手乳地圖拿下全國金牌

宜科招商滿招 仍被列蚊子園區

宜蘭科學園區招商大躍進 竟甩不掉「蚊子園區」臭名

冬山親子館開幕 有溜滑梯、爬行坡道還有角色扮演區

相關新聞

帶孩子不方便出門 宜蘭移動親子館免費送來玩具與遊戲

宜蘭縣以公益彩券盈餘經費挹注，共斥資200萬元建置「育兒行動外展車」，有如移動親子館，由蘭馨婦幼中心經營，從海邊到山區，...

改善偏鄉居民交通 台東海端鄉幸福巴士今通車營運

回應本報願景工程「偏鄉行的正義」，公路總局高雄區監理所、台東縣政府交觀處等單位合力推動的「海端basu幸福bunun幸福...

東縣府攜手縣農會創共榮共贏 合作拚觀光

台東縣政府協助縣農會東遊季地目從農地變更為溫泉產業專區，輔導縣農會經營旅宿「合法化」，並完成旅館登記，全力發展溫泉觀光產...

暑假台東一房難求？南橫山區天龍飯店還有客房賞私景

新冠疫情趨緩，全台各地出現報復性旅遊人潮，台東縣內絕大多數飯店及民宿，包括離島蘭嶼及綠島今年暑假期間一房難求，連位於南橫...

熱氣球嘉年華 將收入園清潔費

台東國際熱氣球嘉年華7月11日登場，展開51天活動，為維護活動期間環境清潔，汽機車入園將收30至100元清潔費，假日提高...

八尺門海域禁垂釣戲水 擅闖開罰

基隆市鄰近海洋大學的八尺門海域，雖屬基隆商港區域，但無港務警察24小時站崗管制，有民眾會趁機沿消波塊到當地戲水，基隆港務...

宜科招商滿招 仍被列蚊子園區

宜蘭科學園區自從環評開放量產後，吸引廠商洽詢搶進，呈現爆發性成長。雖然招商大躍進，但是目前仍是行政院列管的「蚊子園區」，...

拚觀光 羅山瀑布改善步道迎賓

花蓮縣富里鄉羅山瀑布是當地知名景點，但木棧道多年前因颱風損壞，經花東縱谷國家風景區管理處整修後，終於重新開放。另花蓮林管...

影／好消息！ 太平山蹦蹦車恢復全線行駛優惠票50元

太平山國家森林遊樂區人氣超夯的蹦蹦車，年初因軌道下邊坡崩塌，只能行駛到1公里。經羅東林管處進行施工修復，今天起恢復全程3...

疫情影響弱勢生計 展望會邀大家振興劵化作愛心

今年受到新冠肺炎疫情影響，台灣世界展望會服務的弱勢家庭，由於工作機會減少、收入銳減，前來求助的詢問比往常多一倍。展望會邀...

花蓮羅山瀑布木棧道重新開放 鋪設生態旅遊林道

花蓮縣富里鄉羅山瀑布是當地知名戶外景點，但木棧道多年因颱風損壞，經過花東縱谷國家風景區管理處整修後，終於重新開放。另花蓮...

台東熱氣球嘉年華11日登場 園區將收入園清潔費

台東國際熱氣球嘉年華即將於7月11日起，展開為期51天的活動，為維護活動期間環境清潔，入園區將收30至100元清潔費（假...

熱門新聞

前立委張嘉郡和周柏吟低調結婚 1張照片讓喜訊曝光

影／感動！父拖氧氣瓶抱罕病女兒攔轎 白沙屯媽停轎賜福

「我們要結婚了」 美女議員強悍問政下有個小女孩的心

林口蓋輕軌？ 新北市議員蔡淑君：應先降低機捷票價

幼童小手被膠帶纏成「哆啦A夢的手」 高市幼兒園傳虐童

桃園捷運路網2.0增加11條輕軌路線 最快今年底送審

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。