帶孩子不方便出門 宜蘭移動親子館免費送來玩具與遊戲

宜蘭縣以公益彩券盈餘經費挹注，共斥資200萬元建置「育兒行動外展車」，有如移動親子館，由蘭馨婦幼中心經營，從海邊到山區，載著玩具與遊戲上山下海，深入社區、學校、部落免費服務，縣長林姿妙今天表示，明年宜蘭12個鄉鎮市都將有親子館，建置完成前，縣府運用利用育兒行動外展車，轉化成為移動親子館，將服務帶進社區，讓家長與孩子就近在社區裡就能玩的開心、玩的放心。

「育兒行動外展車」是輛廂型車，受理學校與社區的預約申請，將玩具、遊具、親子設施等，帶往預約地，家長帶著小孩集合開心玩，承辦的蘭馨婦幼中心還會依孩子年齡，設計活動、益智遊戲，互動教學，遊具設施外，為避免戶外玩被蚊蟲叮咬，還有露營式的大帳篷，讓家長與孩子都放心，預約使用都是免費，而親子遊戲的孩子小，外展車還有貼心設計，有空間可供哺育專用，不用擔心小孩肚子餓，錯過哺育時間。

這項走動式服務，今天開到縣政府廣場，不少年輕爸爸媽媽帶著小孩參與，縣政府表示，今年(109)年增加購置「育兒行動外展車」，專責服務縣內溪北偏遠地區及大同鄉，服務過的地方包括宜蘭衛生所、員山衛生所、凱旋活動中心戶外廣場、大同鄉圖書館、大同南山附幼等地，參與體驗的民眾表示，因為帶著孩子外出不易，縣府提供便利育兒服務，很貼心。

縣長林姿妙表示，為完善建構宜蘭縣友善的育兒環境，打造一個讓孩子快樂成長、家長安心育兒的環境，縣政府籌畫公共家園、托嬰中心及一鄉鎮一親子館等服務，以支持家庭育兒，讓育兒福利服務更趨完備，明年完成全縣12鄉鎮市處處有親子館的建置。

林姿妙指出，在建置完成前，縣政府運用利用育兒行動外展車，轉化成為移動親子館，將服務帶進社區，讓家長與孩子在社區裡就能玩的開心、玩的放心。

縣政府表示，目前原住民鄉鎮尚未完成親子館建置，另有偏遠地區民眾及幼兒有親子資源需求，將暫以「育兒行動外展車」來補足，等明年(110年)大同鄉及南澳鄉親子館建置完成後，宜蘭縣一鄉鎮一親子館的服務目標就將達成，讓育兒及家庭的支持網絡及資源，更趨完備，讓幼兒照顧者壓力，大大減輕。