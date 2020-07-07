基隆未婚聯誼開始報名 品嚐下午茶觀海景

基隆市政府舉辦未婚聯誼活動，今年共有2場，每場各60位，男女各半，邀請年滿25歲設籍基隆的單身族，免費在飯店品嚐茶點欣賞海景，首場今天起至27日受理報名。

基隆市長林右昌表示，市府致力推動甜蜜產業，打造基隆成為幸福浪漫城市，往年未婚聯誼活動受到民眾熱烈迴響，今年特別選擇在擁有無敵海景的基隆長榮桂冠酒店舉辦，讓參與約會互動的市民品嚐五星級茶點，享受悠閒自在交流時光。

林右昌在市務會議後記者會指出，市府其實有許多單身同仁，若同仁參加聯誼活動找到心儀對象，最後步入紅毯，他也會加碼贈送大紅包。

此外，基隆慶安宮今年除贊助速配獎項外，更大方允諾透過活動結識步入紅毯的市民，只要通知主辦單位分享結婚訊息，慶安宮將贈予新人大紅包添喜祝賀。

市府民政處長王榆森表示，聯誼活動從民國106年首次舉辦迄今累計辦理7場次合計374人次參與，至少有2成以上來電速配，已有1對佳偶結為連理。

王榆森說，首場聯誼活動將在8月15日登場，今天起至27日受理報名，第2場則在9月19日辦理，自8月3日至8月28日受理報名，除能網路報名外，基隆各戶政事務所也開設受理諮詢及報名專櫃，詳情可上活動專頁（https://reurl.cc/GVRa9G）。