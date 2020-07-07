快訊

否認性侵衛生局女職員 前主管廖男：再編造故事提告

桃「竹圍福海宮」存廢：延宕公告的文資審議 下場如何？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改善偏鄉居民交通 台東海端鄉幸福巴士今通車營運

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣海端鄉幸福巴士今天通車營運。記者羅紹平／翻攝
台東縣海端鄉幸福巴士今天通車營運。記者羅紹平／翻攝

回應本報願景工程「偏鄉行的正義」，公路總局高雄區監理所、台東縣政府交觀處等單位合力推動的「海端basu幸福bunun幸福巴士」通車典禮，解決山區現有公車班次少問題，也作為海端山區學生通勤、老人就醫之用。

海端鄉南橫山區目前每天只有兩班公車上下山，利稻等山區居民長輩下山就醫、學生上下學不便，以致山上的孩子須在關山鎮住宿，海端鄉公所表示，有了幸福巴士就可以補足現有公車運動不足，山上的孩手可以每天通勤上下學，與家團聚，不必再關山鎮租屋住宿；山上的長輩們也可以預約每周一及周三搭乘幸福巴台東市區大醫院看診就醫。

「海端basu幸福bunun幸福巴士」今天上午在海端鄉公所前舉行通車典禮。

高雄區監理所副所長李瑞銘表示，海端鄉位於台東、高雄、花蓮三縣市交界點，全境多屬山地，加上聚部落分散、居民人數少，轄內又無大型醫療機構，也無高中職學校，轄內公車班次少，學生就學，年長者就醫非常不便，公路總局因補助幸福巴士營運費用，希望提供海端鄉更便捷的交通服務。

鄉長胡金至指出，幸福巴士新闢行駛利稻村至海端村（就學路線，上課日行駛）、海端至台東（就醫路線，固定周一、三行駛），另針對公共運輸最缺乏的崁頂村紅石、崁頂部落也規畫預約行駛路線，歡迎鄉民多加利用。

台東縣海端鄉幸福巴士今天通車營運。記者羅紹平／翻攝
台東縣海端鄉幸福巴士今天通車營運。記者羅紹平／翻攝
台東縣海端鄉幸福巴士今天通車營運。記者羅紹平／翻攝
台東縣海端鄉幸福巴士今天通車營運。記者羅紹平／翻攝

巴士 公車 台東

延伸閱讀

台中捷運綠線通車在即 相關配套得跟上

中捷綠線下月初勘 年底全線通車

台中捷運綠線年底通車 盧秀燕：8月初勘

三義幸福巴士通車 前3月免費搭

相關新聞

帶孩子不方便出門 宜蘭移動親子館免費送來玩具與遊戲

宜蘭縣以公益彩券盈餘經費挹注，共斥資200萬元建置「育兒行動外展車」，有如移動親子館，由蘭馨婦幼中心經營，從海邊到山區，...

改善偏鄉居民交通 台東海端鄉幸福巴士今通車營運

回應本報願景工程「偏鄉行的正義」，公路總局高雄區監理所、台東縣政府交觀處等單位合力推動的「海端basu幸福bunun幸福...

東縣府攜手縣農會創共榮共贏 合作拚觀光

台東縣政府協助縣農會東遊季地目從農地變更為溫泉產業專區，輔導縣農會經營旅宿「合法化」，並完成旅館登記，全力發展溫泉觀光產...

暑假台東一房難求？南橫山區天龍飯店還有客房賞私景

新冠疫情趨緩，全台各地出現報復性旅遊人潮，台東縣內絕大多數飯店及民宿，包括離島蘭嶼及綠島今年暑假期間一房難求，連位於南橫...

熱氣球嘉年華 將收入園清潔費

台東國際熱氣球嘉年華7月11日登場，展開51天活動，為維護活動期間環境清潔，汽機車入園將收30至100元清潔費，假日提高...

八尺門海域禁垂釣戲水 擅闖開罰

基隆市鄰近海洋大學的八尺門海域，雖屬基隆商港區域，但無港務警察24小時站崗管制，有民眾會趁機沿消波塊到當地戲水，基隆港務...

宜科招商滿招 仍被列蚊子園區

宜蘭科學園區自從環評開放量產後，吸引廠商洽詢搶進，呈現爆發性成長。雖然招商大躍進，但是目前仍是行政院列管的「蚊子園區」，...

拚觀光 羅山瀑布改善步道迎賓

花蓮縣富里鄉羅山瀑布是當地知名景點，但木棧道多年前因颱風損壞，經花東縱谷國家風景區管理處整修後，終於重新開放。另花蓮林管...

影／好消息！ 太平山蹦蹦車恢復全線行駛優惠票50元

太平山國家森林遊樂區人氣超夯的蹦蹦車，年初因軌道下邊坡崩塌，只能行駛到1公里。經羅東林管處進行施工修復，今天起恢復全程3...

疫情影響弱勢生計 展望會邀大家振興劵化作愛心

今年受到新冠肺炎疫情影響，台灣世界展望會服務的弱勢家庭，由於工作機會減少、收入銳減，前來求助的詢問比往常多一倍。展望會邀...

花蓮羅山瀑布木棧道重新開放 鋪設生態旅遊林道

花蓮縣富里鄉羅山瀑布是當地知名戶外景點，但木棧道多年因颱風損壞，經過花東縱谷國家風景區管理處整修後，終於重新開放。另花蓮...

台東熱氣球嘉年華11日登場 園區將收入園清潔費

台東國際熱氣球嘉年華即將於7月11日起，展開為期51天的活動，為維護活動期間環境清潔，入園區將收30至100元清潔費（假...

熱門新聞

前立委張嘉郡和周柏吟低調結婚 1張照片讓喜訊曝光

影／感動！父拖氧氣瓶抱罕病女兒攔轎 白沙屯媽停轎賜福

「我們要結婚了」 美女議員強悍問政下有個小女孩的心

林口蓋輕軌？ 新北市議員蔡淑君：應先降低機捷票價

幼童小手被膠帶纏成「哆啦A夢的手」 高市幼兒園傳虐童

桃園捷運路網2.0增加11條輕軌路線 最快今年底送審

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。