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改善偏鄉居民交通 台東海端鄉幸福巴士今通車營運
回應本報願景工程「偏鄉行的正義」，公路總局高雄區監理所、台東縣政府交觀處等單位合力推動的「海端basu幸福bunun幸福巴士」通車典禮，解決山區現有公車班次少問題，也作為海端山區學生通勤、老人就醫之用。
海端鄉南橫山區目前每天只有兩班公車上下山，利稻等山區居民長輩下山就醫、學生上下學不便，以致山上的孩子須在關山鎮住宿，海端鄉公所表示，有了幸福巴士就可以補足現有公車運動不足，山上的孩手可以每天通勤上下學，與家團聚，不必再關山鎮租屋住宿；山上的長輩們也可以預約每周一及周三搭乘幸福巴台東市區大醫院看診就醫。
「海端basu幸福bunun幸福巴士」今天上午在海端鄉公所前舉行通車典禮。
高雄區監理所副所長李瑞銘表示，海端鄉位於台東、高雄、花蓮三縣市交界點，全境多屬山地，加上聚部落分散、居民人數少，轄內又無大型醫療機構，也無高中職學校，轄內公車班次少，學生就學，年長者就醫非常不便，公路總局因補助幸福巴士營運費用，希望提供海端鄉更便捷的交通服務。
鄉長胡金至指出，幸福巴士新闢行駛利稻村至海端村（就學路線，上課日行駛）、海端至台東（就醫路線，固定周一、三行駛），另針對公共運輸最缺乏的崁頂村紅石、崁頂部落也規畫預約行駛路線，歡迎鄉民多加利用。
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