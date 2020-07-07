暑假台東一房難求？南橫山區天龍飯店還有客房賞私景

新冠疫情趨緩，全台各地出現報復性旅遊人潮，台東縣內絕大多數飯店及民宿，包括離島蘭嶼及綠島今年暑假期間一房難求，連位於南橫公路東端，海端鄉山區唯一飯店「天龍溫泉飯店」暑假期間訂房率平均約七成，天龍暑假雖周末都客滿，但周一至周四訂房約五、六成，想體驗不一樣的森林芬多精旅遊，不妨到天龍住個一晚。

天龍飯店住房遊客大多數是前往嘉明湖的山友，不乏律師、醫生等客群，但對於一般民眾，因位於南橫山區，知名度不是很高。