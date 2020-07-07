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暑假台東一房難求？南橫山區天龍飯店還有客房賞私景
新冠疫情趨緩，全台各地出現報復性旅遊人潮，台東縣內絕大多數飯店及民宿，包括離島蘭嶼及綠島今年暑假期間一房難求，連位於南橫公路東端，海端鄉山區唯一飯店「天龍溫泉飯店」暑假期間訂房率平均約七成，天龍暑假雖周末都客滿，但周一至周四訂房約五、六成，想體驗不一樣的森林芬多精旅遊，不妨到天龍住個一晚。
天龍飯店住房遊客大多數是前往嘉明湖的山友，不乏律師、醫生等客群，但對於一般民眾，因位於南橫山區，知名度不是很高。
業者張紅雲說，其實天龍飯店可以泡溫泉，周邊有務鹿峽谷、天龍吊橋、日治時期的霧鹿砲台，尤其是霧鹿砲台下方的產業道路適合健行，還可以從產業道路上遠眺向陽山、利稻村、碧山等群山被雲霧包圍之美，是夏天來到台東除了體驗熱氣球活動與海岸美景、品嘗美食之餘，不妨到天龍享受「私房景點」感受另一種山林旅遊之美。
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