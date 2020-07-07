以前至少2成來電速配 今年基隆未婚聯誼報名了

基隆市政府「愛在基隆相遇時」未婚聯誼系列活動，自106年起首次舉辦，迄今累計辦理7場次合計374人次參與，至少有二成以上來電速配，已有1對佳偶結為連理。今年邁入第四年，規劃辦理兩場次，分別開放60位活動名額，男女各半，邀年滿25歲設籍基隆之單身族免費參加，自即日起受理報名。

市長林右昌表示，市府致力推動甜蜜產業，打造基隆成為幸福浪漫城市，往年舉辦未婚聯誼活動，都獲民眾熱烈回響，詢問度爆表，今年配合防疫工作活動延期，並特別選擇在擁有基隆無敵海景的長榮桂冠酒店舉辦，讓參與市民約會互動，同時品嘗五星級茶點。林右昌也鼓勵市府員工參加，他會有加碼紅包。

基隆慶安宮興除贊助速配獎項外，更大方允諾透過活動結識步入紅毯的參加市民，只要通知主辦單位分享結婚訊息，慶安宮將贈送新人大紅包添喜祝賀。

民政處長王榆森表示，今年參加人數名額有所限制，呼籲市民把握機會踴躍報名，自106年起首次舉辦，迄今累計辦理7場次合計374人次參與，至少有二成以上來電速配，已有1對佳偶結為連理。鼓勵及提醒過去3年曾參加活動的市民，不吝分享喜悅，將獲得基隆知名飯店、喜宴會館及婚紗公司客製化新婚優惠方案，如果有好消息的市民記得主動向民政處聯繫，將協助市民爭取優惠。

基隆市政府「2020愛在基隆相遇時」舉辦兩場次，首場次於8月15日登場，為確保活動過程的互動性開放60位名額，7日起至27日受理報名；第二場次將於9月19日辦理，自8月3日至28日受理報名，除採用線上報名方式之外，基隆各戶政事務所皆開設受理諮詢及報名專櫃，提供市民直接親切服務，詳情請詳閱活動專頁https://reurl.cc/GVRa9G