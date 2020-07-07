台東熱氣球嘉年華11日開跑 在地人百元無限次進出

台東觀光盛事熱氣球嘉年華活動將在11日登場，平日入園清潔費從30至100元，但今年機車入園也需收費；台東縣民則只需繳100元，即可優惠無限次進出園區，免收停車清潔費。

台東縣政府交通及觀光管理處表示，熱氣球嘉年華活動期間，駕車前往的民眾，無論大小車輛（客、貨車）、機車均需繳付入園清潔維護費，收費時段為活動期間每天上午5時至7時30分，下午2時至晚上6時30分。

收費辦法部分，平日（星期一至星期四）汽車、大型重型機車100元，機車30元；假日（星期五至星期日）汽車、大型重型機車200元，機車50元。採巡場開立繳費通知單，車輛離場後持單據於繳費期限內至全省超商繳費，或下載行動支付APP查詢繳費，繳費時請索取憑證，並保存6個月維護權益。

另外，台東縣民只需繳100元，即可享有無限次進出活動園區，免收停車清潔費優惠。

即日起至8月30日（活動結束日）止，凡設籍台東或於台東縣內服務、工作、就學者，持身分證、工作證、學生證等相關證件及本人（或家人）汽車行照皆可申請。車籍不限設籍於台東，但租賃車及營業車輛不適用，入園資訊與台東縣民優惠申請辦法詳見官網公告。

交觀處表示，台東縣民優惠申辦地點包括台東市區（台東市傳廣路79號免下車停管中心），即日起至8月30日止，辦理時間上午9時至晚上8時、縱谷地區（鹿野高台旅遊服務中心，鹿野鄉永安村高台路46號），7月9日起至8月30日止，辦理時間上午9時至晚上6時。