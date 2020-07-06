影／好消息！ 太平山蹦蹦車恢復全線行駛優惠票50元

太平山國家森林遊樂區人氣超夯的蹦蹦車，年初因軌道下邊坡崩塌，只能行駛到1公里。經羅東林管處進行施工修復，今天起恢復全程3公里，即日起試營運票價維持50元，7月10日將調回180元。

太平山蹦蹦車部分路線暫停行駛將近半年後，今起恢復全線行駛3公里，遊客得知紛紛搶搭乘。台北新店的遊客清晨4點開園就進入太平山，6點半就排隊等搭乘，搶頭香買到第一班次的第一張票，太平山莊經理黃信偉特別致贈蹦蹦車紀念品，這名幸運兒欣喜萬分。

太平山蹦蹦車因為在行程過程中，會發出「蹦！蹦！」聲音而得名，蹦蹦車的起點太平山站、終點茂興站，路線全長3公里，單趟車程約20分鐘。但今年初時因軌道下邊坡崩塌，影響路基安全，為進行邊坡修復，僅行駛至1公里處即折返，票價也降為50元。