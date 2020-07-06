疫情影響弱勢生計 展望會邀大家振興劵化作愛心

今年受到新冠肺炎疫情影響，台灣世界展望會服務的弱勢家庭，由於工作機會減少、收入銳減，前來求助的詢問比往常多一倍。展望會邀請民眾將振興劵化為愛心，捐贈振興三倍劵給國內需要的弱勢家庭。

台灣世界展望會花蓮辦公室表示，民眾可利用掛號郵寄、親自送達振興三倍券，或是綁定信用卡、電子票證、行動支付，至指定銀行網站登記，並填入愛心碼7000捐贈台灣世界展望會。選擇「具名」（開收據）或「不具名」（不開收據），持信用卡消費滿3000元後，銀行則會將回饋的2000元直接捐給台灣世界展望會。

展望會表示，欲捐贈電子振興三倍券請於12月18日前完成捐款；捐贈實體券則於12月31日前送達，須留意使用三倍券捐款將無法退款。

另外，飢餓三十因疫情轉換型態，邀請民眾不受時地的限制，響應「一個人的飢餓三十」，花蓮自強國中、花崗國中、美崙國中、化仁國中、四維高中、花蓮高中、花蓮高工等校陸續響應。

化仁國中學務處主任蔡雅如說，今年學生聽到特殊狀況家庭的分享，特別感動，覺得能透過自己的飢餓為需要的家庭帶來一份力量，因此舞蹈班全班響應，參與度高。