花蓮羅山瀑布木棧道重新開放 鋪設生態旅遊林道

花蓮縣富里鄉羅山瀑布是當地知名戶外景點，但木棧道多年因颱風損壞，經過花東縱谷國家風景區管理處整修後，終於重新開放。另花蓮林管處與社區合作，以手作步道工作坊形式，建立瀑布旁林道，不但讓民眾了解如何就地取材、避免傷害環境及融入自然工法，鋪設生態旅遊林道。

羅山瀑布為海岸山脈斷層地形所形成的一個瀑布，高約120公尺，水量豐沛。從遠方眺望可看見羅山瀑布就像是一條細細的銀鍊，懸掛在青翠的山壁間，向西眺望花東縱谷，羅山有機村的田園風光一覽無遺。

花東縱管處羅山遊客中心主任馮獻毅表示，要前往羅山瀑布需步行300公尺景觀步道，但木棧道在3年多前受颱風土石崩落影響損壞封閉，經過修復後，在今年6月21日才對外開放。

他提醒，前往瀑布步道可「打草驚蛇」，不要隨意接近蛇類和蜜蜂，少用化妝品、香水、髮膠，建議穿深暗色貼身的衣服，減少被蜂螫；最好穿皮靴或厚長褲，不要穿拖鞋或涼鞋，避免蟲咬與受傷。

另外，花蓮林管處與羅山社區發展協會合作，利用羅山瀑布旁一條林道，日前舉辦手作步道工作坊。林管處表示，手作步道有別於重機具的工程模式，著重順應自然環境，考量生態地質，重視常態維護並儘量就地取材，避免對環境生態的衝擊，適合在羅山瀑布區特殊地質點施做。

林管處指出，工作坊除學習路跡整理、鋪設路緣石等工法外，也希望提升社區未來推動生態旅遊、自然體驗、導覽解說等，提高社區經濟收益。

羅山社區發展協會總幹事馮心憲表示，羅山瀑布林道長約1700公尺，過去是村民砍材、打獵途經處，因已荒廢多年，林相十分豐富，生態環境多元。