疫情重創弱勢生計 展望會籲民眾捐振興券傳愛

受新冠肺炎疫情影響，台灣世界展望會服務的弱勢家庭，近期工作機會減少、收入銳減，前來求助的詢問較往常多一倍。展望會邀請民眾將振興券化為愛心，捐贈給需要的弱勢家庭。

振興三倍券全台熱烈預購，台灣世界展望會邀請民眾捐贈振興三倍券給國內需要的弱勢家庭，或為經濟弱勢家庭孩子提供營養或教育扶助金，一同陪伴弱勢家庭度過疫情影響的艱困時期。

台灣世界展望會花蓮辦公室今天表示，民眾可利用掛號郵寄實體振興三倍券、親自送達或是綁定信用卡、電子票證或行動支付，至指定銀行網站進行登記，並填入愛心碼7000捐贈台灣世界展望會。選擇「具名」（開收據）或「不具名」（不開收據），持信用卡消費滿3000元後，銀行則會將回饋的2000元直接捐給台灣世界展望會。

另外，展望會舉辦多年的「飢餓三十」活動，今年因疫情轉換型態，邀請民眾不受時地限制，響應「一個人的飢餓三十」，花蓮縣市各國、高中校園，包括自強國中、花崗國中、美崙國中、化仁國中、四維高中、花蓮高中、花蓮高工等校陸續響應。

花蓮縣自強國中15個班級進行「飢餓三十」生命教育分享，參與飢餓體驗人數逾118人，是花蓮各國中響應人數最多的學校。透過宣導，師生更理解戰火和飢餓對脆弱國家及家庭帶來的衝擊及傷害。

花崗國中812班同學體驗飢餓到底是甚麼？班導師林芳君在中午時段買豆漿讓學生們解飢，透過參與飢餓三十，讓學生更懂得珍惜當下的幸福。