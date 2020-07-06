台東熱氣球嘉年華11日登場 園區將收入園清潔費

台東國際熱氣球嘉年華即將於7月11日起，展開為期51天的活動，為維護活動期間環境清潔，入園區將收30至100元清潔費（假日50至200元），設籍台東或服務、就學者只需繳交100元，可享無限次進出優惠。

縣府交通及觀光發展處表示，活動期間民眾親自駕車前往的民眾，無論大小車輛（客、貨車）、機車均需繳付入園清潔維護費，收費時段為活動期間每天上午5點至7點半，下午2點至晚間6點半。

另設籍台東或在台東內服務、工作、就學者，持身分證、工作證、學生證等相關證件及本人或家人汽車（車籍不限設籍於台東，租賃車及營業車輛不適用）行照皆可申請。

交觀處指出，台東縣民優惠申辦地點台東市傳廣路79號免下車停管中心，即日起至8月30日止，辦理時間早上9點至晚上8點。以及鹿野高台旅遊服務中心，7月9日起至8月30日止，辦理時間早上9點至晚上6點。

入園清潔維護費收費辦法：平日（星期一至星期四）汽車、大型重型機車100元，機車30元；假日（星期五至星期日）汽車、大型重型機車200元，機車50元。

活動現場採巡場開立繳費通知單，車輛離場後請持單據於繳費期限內至全省統一超商(7-11)、全家便利商店、OK便利商店繳費或下載以下行動支付APP：車麻吉、PI拍錢包、LINE Pay Money、街口支付等查詢繳費，繳費時請索取繳費憑證並保存6個月以維護權益。