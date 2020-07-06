花蓮富里羅山瀑布 手作步道鋪設生態旅遊之路

花蓮縣富里鄉羅山瀑布木棧道修復完工重新開放，瀑布旁林道在林管處與社區合作下，以手作步道工作坊，讓民眾了解就地取材、避免傷害環境及融入自然工法，鋪設生態旅遊之路。

羅山瀑布為海岸山脈斷層地形所形成的瀑布，高約120公尺，水量豐沛，氣勢驚人。從遠方眺望可看見羅山瀑布猶如一道細細的銀鍊，懸掛在青翠的山壁之間，向西眺望花東縱谷，眼前的羅山有機村純樸的田園風光一覽無遺。

觀光局花東縱谷國家風景區管理處羅山遊客中心主任馮獻毅表示，前往羅山瀑布前的300公尺景觀步道，原本是木棧道，3年多前因為颱風土石崩落，且木棧道損害太嚴重而封閉，經過修復，今年6月21日才對外開放。

他提醒民眾，前往瀑布步道，留意蜜蜂和蛇類，避免用化妝品、香水、髮膠，穿深暗色貼身而不寬鬆的衣服，可減少被蜂螫的機會；最好穿皮靴或厚長褲，勿穿拖鞋或涼鞋，「打草驚蛇」也是很重要的。

另外，林務局花蓮林區管理處與羅山社區發展協會合作，利用羅山瀑布旁一條林道，日前舉辦手作步道工作坊。林管處表示，工作坊除學習路跡整理、鋪設路緣石等工法外，也希望提升社區未來推動生態旅遊、自然體驗、導覽解說等，提高社區經濟收益。

羅山社區發展協會總幹事馮心憲表示，羅山瀑布下方拱橋後面的林道，長約1700公尺。這條林道過去是村民砍材、打獵途經處，因已荒廢多年，但林相十分豐富，還有各種昆蟲和鳥類棲息，生態環境多元。

馮心憲說，去年社區居民帶著學童前往探勘，做生態調查，有些路段還需手腳並用，到達瀑布口，山頂上可鳥瞰花東縱谷中段。此次藉手作步道工作坊，訓練10名志工，計劃逐年完成步道；同時可以重新認識自幼生活的土地，增進與土地間情感連結，為社區發展盡心力。