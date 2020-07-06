傳統戲曲慢慢退出庶民娛樂舞台 基隆軒社靠有心人傳承

普度與北管音樂是基隆市重要無形文化財，北管曾在基隆發展史寫下璀璨一頁，軒社眾多。隨著產業變化、社會娛樂型態改變，北管和布袋戲、歌仔戲等傳統戲曲一樣，慢慢退出庶民娛樂舞台。

北管傳入基隆百餘年，分成西皮派和福路派，樂器、曲譜和供奉的戲神都有差異。兩派以旭川河為界，但雙方子弟若發生嫌隙，常由個人擴展成群體衝突。比照化解漳、泉之爭，日據時代也由官方介入，地方人士協商「拚陣頭代替打破頭」方案，化解紛爭。

研究北管文化多年的東吳大學助理教授游淑珺說，民國5、60年代國內經濟成長，當時公眾休閒娛樂不多，舉凡廟會、開業、祝壽等場合，常會邀請北管軒社演出，留下璀璨紀錄。當時子弟軒社眾多，單是得意堂、聚樂社兩大社團就有70 組以上。

軒社運作多由被稱「軒頭」的社長提供工作，出錢出力，同時也要有在地產業支持。像三坑地區早年礦業興盛，得意堂應運而生，廟口、崁仔頂商家也出錢、出力支持軒社運作。

游淑珺說，「人民喜歡」是北管在基隆興盛的原因，但在流行音樂等聲光娛樂進入民間生活，北管優勢不再，加上礦業沒落、就業人口外移，軒社營運變困難，表演受歡迎程度也大不如前。