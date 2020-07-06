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昔基隆璀璨一頁 北管出書留青史

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆報導
參加基隆中元祭放水燈大遊行，是當地軒社年度盛事。圖為2018中元祭。 圖／基隆聚樂社一組提供
參加基隆中元祭放水燈大遊行，是當地軒社年度盛事。圖為2018中元祭。 圖／基隆聚樂社一組提供

北管在基隆發展史曾寫下璀璨一頁，軒社早年至少70組以上，還衍生出「拚陣頭代替打破頭」文化，隨著產業變化、社會娛樂型態改變，北管慢慢退出庶民娛樂舞台，文化局也普查基隆北管團體出書，留下史料。

北管傳入基隆百餘年，分成西皮派和福路派，樂器、曲譜和供奉的戲神都有差異。兩派以旭川河為界，但雙方子弟若發生嫌隙，常由個人擴展成群體衝突，比照化解漳、泉之爭，日本統治時代也由官方介入，地方人士協商「拚陣頭代替打破頭」方案，化解紛爭。

研究北管文化多年的東吳大學助理教授游淑珺說，民國5、60年代國內經濟成長，當時公眾休閒娛樂不多，舉凡廟會、開業、祝壽等場合，常會邀請北管軒社演出，當時子弟軒社眾多，單是得意堂、聚樂社兩大社團就有70組以上。

基隆市聚樂社一組昨天下午在台南大天后宮演出，復刻百年前盛事。 圖／基隆聚樂社一組提供
基隆市聚樂社一組昨天下午在台南大天后宮演出，復刻百年前盛事。 圖／基隆聚樂社一組提供

社運作多由被稱「軒頭」的社長提供工作，出錢出力，同時也要有在地產業支持。像三坑地區早年礦業興盛，得意堂應運而生，廟口、崁仔頂商家也出錢、出力支持軒社運作。游淑珺說，流行音樂等聲光娛樂進入民間生活後，北管優勢不再，加上礦業沒落、就業人口外移，軒社營運變困難，表演受歡迎程度也大不如前。

如今面對傳統戲曲文化式微，文化部希望有系統收錄各地文化資料，基隆市文化局委由游淑珺等人普查基隆北管團體，去年底出版「聽．北管在雞籠」故事書，為基隆北管留下史料。

基隆 社運 文化局

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