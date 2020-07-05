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宜蘭塗鴉有理 開放施工圍籬揮灑

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣提供中興文創園區施工圍籬，公告合法塗鴉場域，縣府第一個帶頭解放施工圍籬創作，力挺年輕人塗鴉。記者戴永華／攝影
宜蘭縣提供中興文創園區施工圍籬，公告合法塗鴉場域，縣府第一個帶頭解放施工圍籬創作，力挺年輕人塗鴉。記者戴永華／攝影

宜蘭縣支持青年塗鴉創作，中興文創園區設置全縣第一處合法塗鴉空間，並邀請在地青年藝術家設計太平山Q版森林小火車意象的塗鴉作品；縣長林姿妙到場力挺年輕人創作，鼓勵他們好好畫，也可營造拍照打卡亮點。

有鑑於日前開蘭橋地下道的塗鴉風波，青年人缺乏創作空間，這次縣政府帶頭開放縣內公部門建築，提供施工圍籬給年輕人開心塗鴉，除了中興文創園區的施工圍籬，最近還會有第二行政中心、礁溪國小地下停車場新建工程、冬山河親水公園溫泉探勘井鑿設等工程圍籬。

林姿妙表示，中興文創園區是縣境內指標性的文創場域，也是歷史文化資產，縣政府特別把園區內的施工圍籬開放為自由塗鴉空間，讓宜蘭青年朋友能盡情揮灑創意，展現街頭文化藝術；她強調，未來縣府各項公共工程的施工圍籬，也會陸續公告設置合法塗鴉場域。

街頭藝術協會昨天在圍籬畫上太平山Q版森林小火車的塗鴉意象，代表宜蘭縣啟動街頭文化藝術的火車頭，也感謝縣府提供合法空間，讓青年朋友「塗鴉無罪、創作有理」。

縣政府勞工處表示，青年朋友們有任何創作想法，只要自行準備顏料工具及保潔措施，避免造成地面汙損，並注意不可覆蓋施工圍籬上的工安警示圖文，不需要事先提出申請，即可動手將腦中靈感化為具體圖像，分享個人創作。

勞工處也請青年朋友從事塗鴉創作時，落實「塗鴉禮儀」。內容切勿涉暴力、色情等不雅圖文，違反者將予清除，並應尊重他人的作品，不可隨意塗抹損毀，共創良善的創作環境。

青年 文創 林姿妙

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