受疫情影響停辦 鳳林「百鬼夜行祭」改為創意作品展

花蓮鳳林北林三村已連續9年舉辦「百鬼夜行祭」，曾吸引千人參與，但今年受到疫情影響，改為創意作品展，展出歷年徵圖創作、百鬼衣設計圖騰等百餘幅作品。北林三村社區發展協會理事長李美玲說，社區的廢棄菸樓有鬼怪傳說，為提升民眾文化資產保存意識，自發辦理活動，趁著今年將過去回憶整理，希望曾參與過的朋友可以回味一下。

李美玲指出，北林三村社區是日本移民村，當時盛行種植經濟作物菸葉，現今仍保留許多菸樓建物，廢棄老舊菸樓開始鬼怪傳說，為保護文化資產，並提醒大家菸樓的歷史意義，辦理「百鬼夜行祭」活動，參與祭典的民眾打扮成各種妖魔鬼怪，在村裡充滿日本風味的街道上繞街遊行，不僅呼應農曆7月，也讓遊客了解當地文化。

李美玲表示，因為疫情的關係沒辦法辦3千人參與的百鬼夜行活動，不過也藉此機會整理9年來的點點滴滴，還有共同參與的回憶，展覽分為文物和影音兩大主題，同時展示曾幫忙百鬼夜行的創作家的文創品，以及「鬼畫符」得獎作品，可說是鳳林歷史巡禮，希望把百鬼夜行祭趣味和精神分享給大家。

她說，這次特別獲得客家事務處邀請，要活化處內的展間，提供優質的場地供百鬼夜行祭展出，有機會讓市區的朋友也來欣賞這幾年活動的成果，今天看到許多爸爸媽媽帶孩子來參觀，相信這是很好的交流。

花蓮縣府客家事務處長彭偉族表示，百鬼夜行祭活動以社區營造為目標，發揮創意舉辦地方活動，推廣宣導慢城理念，打響花蓮知名度，也凝聚地方共識。