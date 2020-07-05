快訊

新北宜蘭大雷雨即時訊息 還有十縣市大雨特報

指考最後一科考完了！ 考生開心喊：公民超簡單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

受疫情影響停辦 鳳林「百鬼夜行祭」改為創意作品展

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
「百鬼夜行祭創意作品展」在客家文化會館展出，有許多鬼怪和日本風畫作。記者王思慧／攝影
「百鬼夜行祭創意作品展」在客家文化會館展出，有許多鬼怪和日本風畫作。記者王思慧／攝影

花蓮鳳林北林三村已連續9年舉辦「百鬼夜行祭」，曾吸引千人參與，但今年受到疫情影響，改為創意作品展，展出歷年徵圖創作、百鬼衣設計圖騰等百餘幅作品。北林三村社區發展協會理事長李美玲說，社區的廢棄菸樓有鬼怪傳說，為提升民眾文化資產保存意識，自發辦理活動，趁著今年將過去回憶整理，希望曾參與過的朋友可以回味一下。

李美玲指出，北林三村社區是日本移民村，當時盛行種植經濟作物菸葉，現今仍保留許多菸樓建物，廢棄老舊菸樓開始鬼怪傳說，為保護文化資產，並提醒大家菸樓的歷史意義，辦理「百鬼夜行祭」活動，參與祭典的民眾打扮成各種妖魔鬼怪，在村裡充滿日本風味的街道上繞街遊行，不僅呼應農曆7月，也讓遊客了解當地文化。

李美玲表示，因為疫情的關係沒辦法辦3千人參與的百鬼夜行活動，不過也藉此機會整理9年來的點點滴滴，還有共同參與的回憶，展覽分為文物和影音兩大主題，同時展示曾幫忙百鬼夜行的創作家的文創品，以及「鬼畫符」得獎作品，可說是鳳林歷史巡禮，希望把百鬼夜行祭趣味和精神分享給大家。

她說，這次特別獲得客家事務處邀請，要活化處內的展間，提供優質的場地供百鬼夜行祭展出，有機會讓市區的朋友也來欣賞這幾年活動的成果，今天看到許多爸爸媽媽帶孩子來參觀，相信這是很好的交流。

花蓮縣府客家事務處長彭偉族表示，百鬼夜行祭活動以社區營造為目標，發揮創意舉辦地方活動，推廣宣導慢城理念，打響花蓮知名度，也凝聚地方共識。

「百鬼客新-菸樓迷路‧百鬼夜行祭創意作品展」在客家文化會館第一及第二展覽室，展出時間自即日起至8月23日，歡迎大家前往觀展。

花蓮鳳林北林三村百鬼夜行祭受疫情影響停辦，改在客家文化會館展出。記者王思慧／攝影
花蓮鳳林北林三村百鬼夜行祭受疫情影響停辦，改在客家文化會館展出。記者王思慧／攝影

疫情 文化資產

延伸閱讀

花蓮追車傳槍響1人被砍死 警方尋獲霰彈槍追緝中

花蓮今傳出槍擊 2車追撞1死1重傷

國旅回神 引爆飯店開幕潮

飯店新兵搶食國旅 嘗鮮要快

相關新聞

受疫情影響停辦 鳳林「百鬼夜行祭」改為創意作品展

花蓮鳳林北林三村已連續9年舉辦「百鬼夜行祭」，曾吸引千人參與，但今年受到疫情影響，改為創意作品展，展出歷年徵圖創作、百鬼...

影／「塗鴉有理」宜蘭帶頭解放施工圍籬 力挺青年塗鴉

宜蘭縣支持青年塗鴉創作，今天在中興文創園區設置全縣第一處合法塗鴉空間，並邀請在地青年藝術家設計太平山Q版森林小火車意象的...

蘭嶼綠島垃圾壓力大 東縣鼓勵遊客「多背1公斤」回台

台東縣離島蘭嶼及綠島又進入旅遊旺季，因近年來大量遊客登島，為紓解垃圾壓力，台東縣環保局即日起至10月30日止，舉辦第5年...

今晚綠島海洋星空草原演唱會 陳昇、朱俐靜等熱力開唱

「2020 Fun浪綠島、黑潮之夜」由台東縣綠島鄉公所、國家人權博物館合辦的海洋星空草原演唱會今天下午5點在綠島人權紀念...

147票就過關 員山鄉中華村長被罷免

宜蘭縣員山鄉中華村村長許正東罷免案昨投票，同意罷免票257票、不同意票137票，同意票遠超過通過門檻的147票，縣選舉委...

蘇花藍色公路 麗娜輪近滿載復航

蘇花藍色公路因輪船歲修、疫情等緣故，停航大半年，昨起復航。東聯航運的麗娜輪搭載近700名遊客從宜蘭出發，中午抵達花蓮港，...

基隆移動測速 年抓2萬件

基隆市警局交通隊統計去年移動式測速照相告發約2萬件，平均每月都1500件以上，警方將加強移動式測速勤務，鎖定台62線等易...

影／停車忘拉手煞車！小貨車綠島落海 車上兩人幸無傷

台東縣綠島中寮漁港今天下午近4時，發生一輛小貨車滑落海裡意外，車上楊姓男子與賴姓女友人在車子落海前，及時跳車，未跟著車子...

東縣水中運動訓練協會 新家揭牌

台東縣水中運動訓練協會昨天揭牌，行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、副縣長王志輝、市長張國洲、消防局搶救科長林信宏等人受...

影／基隆孝忠里2個月跳電9次居民抗議 台電：盡速改善線路

基隆市信義區孝忠里深美街86巷附近，最近2個月內接連發生無預警停電9次，居民被迫忍耐酷熱，甚至有住戶電器損壞，今天下午數...

宜蘭首位 員山鄉中華村長許正東罷免案同意票數過門檻

宜蘭縣第21屆員山鄉中華村村長許正東被罷免案今天投票，投票結果，同意罷免票257票，不同意票137票，同意罷免案通過門檻...

宜蘭中華村長罷免案 同意票數通過門檻

宜蘭員山中華村長許正東罷免案，今天舉行投票，同意罷免票數至少要147票才能成立。員山鄉選務作業中心初步統計，同意票數為2...

熱門新聞

脾氣夠大！ 新娘出嫁不擲扇 改丟「電扇」給母親

西濱公路斷鏈鳳鼻至香山段終獲核定 最快9年完工

他拍到「龜山島戴殼」 網友驚：要噴大雨了！

宜蘭首位 員山鄉中華村長許正東罷免案同意票數過門檻

白沙屯媽祖凌晨起駕進香 數萬信眾緊跟粉紅超跑

宜蘭中華村長罷免案 同意票數通過門檻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。