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基隆家扶兒童啟力計畫秀成果 9戶弱勢家庭力求翻轉命運

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆家扶中心今天舉辦兒童教育方案成果發表會，希望透過相關課程與活動，補足弱勢家庭的不足。圖／基隆家扶中心提供
基隆家扶中心今天舉辦兒童教育方案成果發表會，希望透過相關課程與活動，補足弱勢家庭的不足。圖／基隆家扶中心提供

基隆家扶中心舉辦「兒童教育方案成果發表會」，參加的9戶受扶助家庭，透過親職課程增進互動，同時結合儲蓄理財課程，協助家庭早日脫貧。家扶中心主任陳美君說，希望透過相關課程與活動，補足弱勢家庭的不足，歡迎各界參與。

家扶中心表示，去年8月起舉辦「兒童啟力計畫」，分兩年執行幼兒啟蒙方案及兒童教育方案。幼兒啟蒙方案透過幼兒課程、家長課程及親子共作課程，提升兒童認知情緒、社會互動的發展，並提供家長親職教育，提升家庭育兒知識，增進親子關係發展。

今年度兒童教育方案課程登場，將透過家長課程、兒童課程、親子共作課程，增進親子溝通互動，陪伴學習，並加入儲蓄、理財觀念，增進家長理財知能，引導正確的儲蓄養成習慣，協助家庭在兒童教育初期即重視兒童教育重要性。

今天發表教育成果的家庭中，發展遲緩小智（化名）與哥哥從小由奶奶與爺爺照顧，識字不多的奶奶不知如何教導小智，家扶中心從幼兒啟蒙方案開始，讓奶奶透過親職課程，增加對小智的認識，學習如何與他互動，並陪伴小智學習。小智透過課程，在課業學習、人際互動有明顯進步。

小智與奶奶接著參與兒童教育方案，透過親職課程持續增進彼此互動，並結合儲蓄理財課程，讓奶奶開始知道怎麼規劃金錢使用。

小智的奶奶說，以前很害怕遇到突發狀況，因為身邊沒有錢。學習理財後，因為有規劃緊急儲備金，讓自己更有安全感。透過儲蓄相對配合款，也可為小智添購學習用品，或是在假日帶小智外出走走。

陳美君表示，藉由幼兒啟蒙、教育方案執行，不僅可累積弱勢家庭的知識、能力資產，也可增進財務。過程中建立家長支持網絡，也可增加彼此交流育兒經驗，累積人際資產，讓家長更有能力、意願陪伴兒童探索、學習，進而投資兒童教育學習，協助家庭早日脫貧。

基隆家扶中心今天舉辦兒童教育方案成果發表會，希望透過相關課程與活動，補足弱勢家庭的不足。圖／基隆家扶中心提供
基隆家扶中心今天舉辦兒童教育方案成果發表會，希望透過相關課程與活動，補足弱勢家庭的不足。圖／基隆家扶中心提供
基隆家扶中心今天舉辦兒童教育方案成果發表會，希望透過相關課程與活動，補足弱勢家庭的不足。圖／基隆家扶中心提供
基隆家扶中心今天舉辦兒童教育方案成果發表會，希望透過相關課程與活動，補足弱勢家庭的不足。圖／基隆家扶中心提供

家扶中心 親子 弱勢家庭

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