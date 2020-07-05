蘭嶼綠島垃圾壓力大 東縣鼓勵遊客「多背1公斤」回台
台東縣離島蘭嶼及綠島又進入旅遊旺季，因近年來大量遊客登島，為紓解垃圾壓力，台東縣環保局即日起至10月30日止，舉辦第5年「多背一公斤」活動，鼓勵遊客將垃圾帶回台灣，一起作環保，就送精美環保兩用購物背袋，且兩島的旅宿及餐飲也同步提供優惠折扣。
縣環保局代理局長郭建成表示，目前蘭嶼及綠島堆積的垃圾合計約2800公噸，蘭嶼約1300公噸、綠島約1500公噸，除了近年來遊客大量湧入蘭嶼及綠島，有消費就有垃圾產生，由於離島垃圾都要運回台灣本島處理，常因海浪過大或清運船維修無法運送垃圾返台，以致兩離島垃圾掩埋場還堆放約2800公噸垃圾。
縣環保局舉辦第5年的離島「多背一公斤」活動，即日起開跑，持續至10月30日止，為鼓勵遊客離開離島時，將資源回收物帶回台灣，共同減少離島垃圾壓力及環境汙染，遊客返回本島時，在富岡漁港每1公斤回收物，可兌換一個環保兩用購物背袋。另，遊客參與多背一公斤活動，在綠島及蘭嶼旅宿、餐飲業者也會提供多元優惠。
縣環保局廢棄物管理科表示，希望遊客協助減低外島垃圾處理負擔，前往離島旅遊，請大家自備環保用品，在島上盡量減少使用一次性用品，並將資源回收物隨手帶回台灣，共創離島綠色生態旅遊。
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