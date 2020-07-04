今晚綠島海洋星空草原演唱會 陳昇、朱俐靜等熱力開唱

「2020 Fun浪綠島、黑潮之夜」由台東縣綠島鄉公所、國家人權博物館合辦的海洋星空草原演唱會今天下午5點在綠島人權紀念公園熱力開唱。

創作歌手陳昇及新寶島康樂隊、非凡樂團、原民唱將林鴻鳴、搖滾女神朱俐靜、鋼琴演奏家陳瑞斌等，從下午5點開始陸續登台，接力演出到晚上9點55分，讓現場數百遊客與鄉民享受一場難得的海島盛夏音樂饗宴。

原訂9點半結束的音樂會，因現場民眾太熱情，欲罷不能，還有民眾上台開唱，直到晚上近10點才結束。