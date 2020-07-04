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今晚綠島海洋星空草原演唱會 陳昇、朱俐靜等熱力開唱
「2020 Fun浪綠島、黑潮之夜」由台東縣綠島鄉公所、國家人權博物館合辦的海洋星空草原演唱會今天下午5點在綠島人權紀念公園熱力開唱。
創作歌手陳昇及新寶島康樂隊、非凡樂團、原民唱將林鴻鳴、搖滾女神朱俐靜、鋼琴演奏家陳瑞斌等，從下午5點開始陸續登台，接力演出到晚上9點55分，讓現場數百遊客與鄉民享受一場難得的海島盛夏音樂饗宴。
原訂9點半結束的音樂會，因現場民眾太熱情，欲罷不能，還有民眾上台開唱，直到晚上近10點才結束。
綠島鄉長謝賢裕表示，綠島的藍天、綠地、月光、海洋是在地最美的寶藏，歡迎國內外遊客來到綠島，感受湛藍清澈海水、滿滿魚群及軟珊瑚，體驗豐富的海洋生態與島嶼生活，享受綠島的盛夏熱情。
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