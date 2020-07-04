綠色旅遊 蘭嶼綠島多背一公斤活動起跑

為實踐綠色旅遊精神，舉辦第5年的台東兩離島「多背一公斤」活動今天開跑，將持續至10月底。參與的遊客在回台東時，可兌換限量贈品，綠島及蘭嶼旅宿、餐飲業者同步提供優惠。

台東縣環保局指出，暑假旅遊旺季為蘭嶼、綠島兩離島帶來旅遊人潮，但預期也將帶來垃圾負荷量問題。「多背一公斤」活動，鼓勵遊客離開離島時，帶回島上的資源回收物，減少離島垃圾壓力及環境污染；遊客返回台東時，只要將資源回收物放置於富岡漁港下船處回收籃即可兌換限量贈品。

環保局廢棄物管理科表示，「多背一公斤」已推動邁入第5年，致力於減低綠島、蘭嶼垃圾處理負擔，推廣綠色環保旅遊的創新理念。

為鼓勵民眾響應活動與當地業者合作提供優惠方案，民眾至離島旅遊期間響應這項活動，包括自備環保用品，以及減少使用一次性用品，將資源回收物帶回本島，持續實踐環保態度與旅遊地共處的綠色旅遊精神。