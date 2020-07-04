基隆孝忠里2個月跳電9次居民抗議 台電：盡速改善線路

基隆市信義區孝忠里深美街86巷附近，最近2個月內接連發生無預警停電9次，居民被迫忍耐酷熱，甚至有住戶電器損壞，今天下午數十居民群集抗議，提出三項訴求，要求改善供電，否則不排除發動抗議行動。台電表示，孝忠里是幹線分出去的支線供電，夏天用電量負載高，會立即改善線路。

基隆市議員韓世昱說，孝忠里深美街86巷附近居民，最近2個月內遭受無預警停電9次，居民怨聲載道，日前有到台電表達心聲，今天站出來抗議。

韓世昱表示，居民提出三大訴求，一是3周內完成更新幹線設備設備；二是1個月內提供福祿及光明變電所兩條饋線的備用饋線，電力不夠時可以穩定供應。三是損失的部分由里長再來和台電協調，台電允諾修復或賠償，再由里長記錄來和台電協調。

韓世昱說，居民仍然擔心再次飽受停電的痛苦，如果再一直發生無預警停電，將不排除立即發動更大規模的抗議行動，前立委謝國樑、孝忠里長林崇道將會參加，與民眾站在一起爭取權益。