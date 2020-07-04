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畢業季退租潮 基隆廢床墊暴增疑外縣市來丟最重罰6千

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
畢業季退租潮，基隆廢床墊暴增疑外縣市來丟最重罰6千。圖／報系資料照
畢業季退租潮，基隆廢床墊暴增疑外縣市來丟最重罰6千。圖／報系資料照

基隆市街頭最近出現很多廢棄彈簧床，環保局發現，每周回收量已近200床，暴增2成以上，處理場堆積如山，由於消潔隊員要自己割床墊，引發抱怨加重負擔。環保局研判是畢業季學生退租後，房東整理房子把舊床丟出，但數量太多，懷疑外縣市的床也丟到基隆，將嚴查，最重可處6千元。

環保局長賴煥紘說，以前彈簧床回收價格好，彈簧床搶著要，但現在回收價格直直落，以前回收價格好，隊員不用割床墊，但現在要割，數量增加會加重隊員的負擔。

賴煥紘表示，畢業季開始後，基隆回收的彈簧床墊就增加，已加強清除街頭床墊，拆解以廢鐵變賣。他希望民眾丟出前要先打電話給潔隊，拿到指定地點丟棄，如未預約環保局，可開罰1200到6000元。

賴煥紘在臉書貼文質疑「全台灣的彈簧床全跑來基隆了嗎？」，他請大家一起阻止舊彈簧床到基隆，大家的生活環境不要被彈簧床淹沒，也別累死環保局同仁，只要載彈簧床來基隆亂丟，一定叫你出錢處理。

基隆 房東

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