罷免案成立 宜蘭中華村長：尊重投票結果

宜蘭縣第21屆員山鄉中華村長許正東罷免案，今天舉行投票後已通過法定門檻，待宜蘭縣選舉委員會審查後公告。許正東對此表示，原則上尊重投票結果。

許正東受訪時說，選舉罷免法現在規定，同意票只要達1/4投票人數就成立，門檻太低，日後恐成骨牌效應。對於今天的投票結果，原則上尊重。

許正東重申，起初他也反對礦區開採案，但之後相關學者認為開發案沒有污染後，他才決定支持合法開發；中華村是偏遠地區，需要相關產業促進地方發展。

宜蘭縣選委會下午表示，這次罷免投票，投票人數為586人，共有397人投票，投票率為67.75%。這是宜蘭首例村長遭提罷免投票案。開票統計結果，同意票257張、不同意票137張、無效票3張。依選罷法規定，有效同意票數必須多於不同意票數，且同意票數必須達原選舉區選舉人總數1/4以上，已經通過罷免門檻。

縣選委會表示，這項罷免投票案結果應由縣選委會審查，並於投票完畢7日內公告罷免投票結果；若許正東不提訴訟，應在公告3個月內辦理補選。

永侒實業申請在員山鄉大安埤山開採礦區案，地方近來強烈反彈。部分居民認為，這件開發案不僅可能污染環境和水源，大量砂石車恐帶來噪音、空氣污染。行政院環境保護署環評大會今年6月審查後，決議此案進入二階環評。

部分村民曾質疑，許正東支持開發案，之後向宜蘭縣選舉委員會提出罷免提議案。