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宜蘭首位 員山鄉中華村長許正東罷免案同意票數過門檻
宜蘭縣第21屆員山鄉中華村村長許正東被罷免案今天投票，投票結果，同意罷免票257票，不同意票137票，同意罷免案通過門檻的147票。
對此，許正東表示：「意外！」但尊重選舉委員會的決定，他認為，罷免案是選舉恩怨，而罷免門檻太低，未來會形成骨牌效應，罷免案後，他表示「先沈澱一陣子再說。」
許正東被罷免案理由之一是，永侒公司要在宜蘭縣員山鄉中華村採礦案，引發反對，有村民認為村長許正東無積極作為，立場反覆，提案罷免。
罷免案今天投票，投開票所設在內城國民中小學化育分校 、北基宜花金馬分署宜蘭職業訓練場敬業樓，投票踴躍。
開票結果，依初步統計，同意罷免票數為257票，不同意罷免為137票，廢票3票，同意罷免票數通過門檻147票。
公告投票人人數為586人，總投票397票，投票率高達6成7，但最後結果還是要以宜蘭縣選委會公告為準。
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