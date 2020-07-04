蘇花藍色公路停航大半年今復航 麗娜輪載700遊客抵花蓮
蘇花藍色公路因輪船歲修、疫情等緣故，停航大半年，今天起復航，東聯航運的麗娜輪搭載近700名遊客從宜蘭出發，中午抵達花蓮港，業者表示，停航那麼久還有這麼多遊客，有點感動。
蘇花海上航運原本有東聯航運麗娜輪、百麗航運與台開集團合資的藍鵲輪兩條航班，麗娜輪去年10月歲修停航，原定今年1月復航，又因疫情延後；藍鵲輪去年9月投入蘇花航線，但營運期間受到東北季風影響，航行狀況不佳等因素，年底即決定轉戰離島航線。
目前為蘇花藍色公路唯一航線的麗娜輪今天起復航，上午11時從宜蘭蘇澳港出航，中午時分抵達花蓮港。東聯航運經理陳百川表示，麗娜輪載客量774人，並可同時搭載搭載350輛小客車，或190輛小客車及33輛大型車，今天乘客近700人。
陳百川說，端午連假才剛過，照以往經驗旅遊熱度稍退，加上麗娜輪停航9個月，都擔心可能影響民眾搭乘意願，沒想到還是有將近滿載的遊客，明天下午回航蘇澳港的船班也有超過500人訂位，讓他覺得很感動。
復航初期，麗娜輪規畫每周一班宜蘭往返花蓮，週六上午11時從蘇澳出發，周日下午4時30分北返，單程票價依艙等不同在700元至1500元不等，也可買票讓車子上船，轎車1500元、遊覽車2500元，單程航行時間約2小時。慶祝復航，業者推出7月兩人同行免收載車費、乘客名字有「麗」、「娜」任一字船票免費的優惠。
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