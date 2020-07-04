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國旅市場回溫 蘇花藍色公路復航後首班幾乎客滿

中央社 / 花蓮縣4日電

台灣新冠肺炎疫情趨緩，國旅市場回溫，蘇花藍色公路今天復航，東聯航運麗娜輪睽違9個月再度抵達花蓮，首航班幾乎客滿；另外去年加入同航線的百麗航運藍鵲輪，則轉戰離島航線。

麗娜輪營運業者東聯航運經理陳百川今天告訴中央社記者，去年10月因歲修停航，原訂今年1月復航，又碰上武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情再度停擺，疫情趨緩後，蘇澳、花蓮航線今天終於復航。

「比預期中更好！」陳百川說，今天是端午連假後的第一個週末，照往例連假後旅遊熱度會稍微冷卻，加上麗娜輪已經超過半年沒有航行藍色公路，沒想到今天搭船人數直逼客滿，看到滿滿人潮的畫面，他說：「有點感動」。

陳百川說，為了慶祝復航，推出為期1個月優惠活動，包括2人同行，免收載車費；名字中有「麗」或「娜」任何一字的遊客，活動期間也可免費搭船。陳百川指出，啟航初期規劃每週1班宜蘭往返花蓮，週六上午11時自宜蘭蘇澳港出航至花蓮港，週日下午4時30分返回蘇澳港，明天船位已有近600人訂位。

麗娜輪可容納約774名乘客，同時搭載350輛小客車，或190輛小客車及33輛大型車，單程票價新台幣700元至1500元不等，車輛船票轎車1500元、遊覽車2500元，單程時間約2小時。

另外，百麗航運與台開集團合資引進的藍鵲輪，去年9月正式投入宜蘭蘇澳、花蓮定期航線，主打更快、更穩，單程只要70分鐘，不過去年底轉戰離島航線。台開集團指出，去年營運期間受到東北季風影響，航行狀況不佳，又碰上武漢肺炎疫情衝擊觀光業，目前決定專注經營澎湖等離島市場。

航線 疫情 麗娜輪

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