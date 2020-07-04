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太魯閣雲霧中山月吊橋暑期試營運 初期採預約導覽開放

聯合報 / 記者王燕華／連線即時報導
太魯閣國家公園管理處打造山月吊橋，預計暑假試營運，初期採預約導覽模式對外開放。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處打造山月吊橋，預計暑假試營運，初期採預約導覽模式對外開放。圖／太管處提供

太魯閣國家公家公園管理處斥資上億元，復建國內深跨比最高的峽谷吊橋第四代「山月吊橋」，吊橋主體已完工，預計暑假期間試營運，考量暑假是旺季，且「報復性旅遊」人潮眾多，加上吊橋有人數限制，擔心民眾搶嘗鮮擠爆布洛灣台地，初期將採預約方式開放導覽參觀。

山月吊橋最早建於日據時期的1914年，原為日人理蕃之用，一直到1941年兩度改建，是太魯閣峽谷中最長的鐵線橋，第三代吊橋後來因產金道路開路炸山而損毀。太管處30年前曾有計畫重建，但吊橋橫跨立霧溪、高懸太魯閣峽谷上，距溪底約150公尺處，施工難度相當高，當時並未完工，僅在兩端留下一座橋台。

4年前，太管處重啟山月吊橋復建計畫，期望銜接立霧溪兩岸的錐麓巴達岡和布洛灣台地，打造分眾遊憩步道，並成為峽谷新亮點。

峽谷施工首要考量是風勢，當時先辦理風洞試驗，再完成吊橋委託設計，確認橋塔及錨碇座基礎位置均屬穩定岩層，也要確認全橋振動的穩定性與行人舒適性，採用高架棧道減少對環境生態的擾動，並解決險峻山谷、陡峭邊坡及峽谷強風等施工問題，成功克服地形限制，完成吊橋工程，及符合人本無障礙的景觀步道，並獲得「第19屆公共工程金質獎」優等。

太管處表示，山月吊橋主體工程已完工，但景觀縫合、容留系統、無障礙設施、解說預約系統等相關配套設施，還在辦理驗收與安全測試。原本預計配合振興旅遊，在本月中旬對外開放試營運，為求妥善，會稍微向後延，但一定會在暑假期間。

太管處指出，山月吊橋承載量約300人，周邊的布洛灣台地停車空間也有限，擔心試營運初期又逢暑假旺季，過多人潮湧入，會造成周邊交通打造，試營運初期將採預約方式，並安排專人導覽解說，確定對外開放時間後，將提供預約平台讓民眾依時段上網登記，再依時間當天到布洛灣報到，由解說人員帶領參觀。

太魯閣國家公園管理處打造山月吊橋，預計暑假試營運，初期採預約導覽模式對外開放。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處打造山月吊橋，預計暑假試營運，初期採預約導覽模式對外開放。圖／太管處提供

吊橋 太魯閣 日據時期

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