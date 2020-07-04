快訊

名嘴楊實秋之子遭誤認偷拍 與2人當街爆口角互告

羽球／「超級丹」林丹高掛球拍 羽壇四天王走入歷史

影／不讓巨擘成遺珠 宜蘭為膠彩畫大師游本鄂開畫展

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
「游本鄂暨游錫麟、游蒼賢祖孫三人畫展」今天在宜蘭人故事館開展，展期到7月31日。記者羅建旺／攝影
「游本鄂暨游錫麟、游蒼賢祖孫三人畫展」今天在宜蘭人故事館開展，展期到7月31日。記者羅建旺／攝影

「游本鄂暨游錫麟、游蒼賢祖孫三人畫展」今天在宜蘭人故事館開展，展期到7月31日。

游本鄂是膠彩畫大師，作品自1936年起，陸續入選臺灣第一個大型美術展覽會的「台展」、還有臺灣總督府美術展覽會的「府展」，連續7次入展紀錄，跟知名的宜蘭畫家藍蔭鼎一樣，但藝術成就高，卻因留下的作品有限，甚少有人提及，為了不讓畫壇巨擘在歷史洪流遺珠之憾，宜蘭縣青溪新文藝學會主辦、宜蘭市公所與宜蘭人故事館共同協辦這場畫展，向世人宣告，宜蘭有這位「被遺忘的膠彩畫大師游本鄂」。

同時參展的有游本鄂的兒子游錫麟、孫子游蒼賢，他們繼承家業，從事寺廟彩繪工作，工作之餘父子倆也熱愛藝術創作，游錫麟作品多次在美展獲獎，游蒼賢在29歲那年，拜膠彩畫大師陳定洋為師，創作作品屢次榮獲各項美展的獎項，祖孫三人畫展令人驚艷。

市長江聰淵表示，自古「淡蘭文風冠全台」，蘭陽平原這處美麗的風土景緻孕育了許多知名的的藝術家，透過膠彩畫展，見證游本鄂大師的藝術成就，完美的補綴上了宜蘭美術界的這顆遺珠，民眾可把握難得的機會觀展。

市公所指出，游本鄂1906年出生在羅東竹林，畢業於二結公學校畢（現學進國校），因熱愛美術，在羅東經營佛具裱褙店，並自行研究繪畫，以民俗畫為主，後漸感不足，1936年到台北大橋頭「南溟繪畫研究所」拜呂鐵州為師，畫藝大有精進，同年就入選台展第10回，日治時期「臺展」及「府展」是台灣美術的盛會，所有美術人，都以躍上這舞臺為榮，雖然游本鄂31歲才首次入選臺展，年紀稍長，但他的入選在宜蘭地區還是引起頗大的回響。

羅東 江聰淵

延伸閱讀

影／再見了虎鯨！宜蘭壯圍彩繪稻田收割 地景美圖落幕

影／宜蘭保釣夜襲出海受阻 辦公室：台灣保釣決心不變

宜蘭議員深夜出海「保釣」 遭海巡攔阻勸離

宜蘭首座眷村 化龍一村1.1億元拚活化

相關新聞

影／再見了虎鯨！宜蘭壯圍彩繪稻田收割 地景美圖落幕

宜蘭縣壯圍鄉公所推出「看稻壯圍彩繪田」，今年春天，利用中央橋下的宜蘭河畔稻田，插秧時選種不同稻種，畫出巨型的「虎鯨」美圖...

影／不讓巨擘成遺珠 宜蘭為膠彩畫大師游本鄂開畫展

「游本鄂暨游錫麟、游蒼賢祖孫三人畫展」今天在宜蘭人故事館開展，展期到7月31日。

今天去抹茶山要注意 礁溪五峰旗停車場一早塞爆

旅遊解封，宜蘭縣各景點在端午節連假過後仍夯，其中，抹茶山今天又見朝聖潮，加上天熱，五峰旗瀑布區清涼，吸引避暑遊客，車潮人...

美食新天地／上品漢方 藥膳、煲湯一吃難忘

很多人一聽到藥膳，可能會皺起眉頭，宜蘭市一家主打藥膳料理及煲湯的餐廳，運用各種植物材料融入美食，店裡有近百種餐飲料，不會...

美食新天地／華星下午茶 異國餐點一次滿足

基隆在地40年老字號華星牛排館推出新餐點，以頂級和牛漢堡搭配法式甜點提供下午茶套餐，日式、法式、墨西哥、英式等餐點一次嘗...

基隆砸1億改建寵物銀行 後年完工

基隆市寵物銀行場地狹小、設備老舊，還以鐵皮搭建通風環境不良，屢遭外界詬病。市府向農委會爭取近1億元現地改建，昨天舉行動工...

鼓王爭霸戰添光雕秀、小旅行 花蓮客庄整個夏天都精彩

每年夏天在花蓮縣瑞穗鄉富源村舉辦的「鼓王爭霸戰」是客庄盛事，為了讓活動更有看頭，花蓮縣府客家處今年新增客鼓鳴心光雕秀、光...

強！這家醫院辦健走賽 215人走1億2千萬步可繞地球2圈

位在宜蘭縣的羅東博愛醫院今年5月起舉辦為期8周的健走比賽，215名員工參與，有的揪團走抹茶山，有的棄車步行，成績驗收發現...

影／宜蘭首座眷村重生了 化龍一村斥資1.1億變身

位在新月廣場附近的化龍一村，是宜蘭首座眷村，遷村沒落多年，縣政府爭取1億1千萬修復，歷史轉場、美麗變身為藝文聚落，規畫眷...

基隆寵物銀行1億現地改建動工 犬隻運動區、醫療美容室

基隆市寵物銀行場地狹小、設備老舊，還以鐵皮搭建通風環境不良，屢遭外界詬病。市府向農委會爭取近1億元現地改建，今天舉行動工...

花蓮縣警局新任分局長交接 4分局換上新面孔

花蓮縣警局今天舉辦新、卸任分局長交接，全縣5個警分局中，有新城、吉安、鳳林、玉里4個分局換上新面孔，另外縣警局督察長由曾...

熱門新聞

彰化最高檔豪宅長這樣！裕毛屋舊址計畫建14層住商大樓

雲林今晚啟動牙科夜間急診 不必再擔心半夜牙痛無處醫

鄭文燦母親今告別式 八德會場周邊交通管制

超美！故宮南院水舞、無人機群燈光秀晚間登場搶先看

一胖一瘦是招牌！兄弟廚師齊心開快炒店 百樣拿手菜

注意！恙蟲活動頻繁 台東縣已有30案全國第一高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。