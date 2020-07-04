影／不讓巨擘成遺珠 宜蘭為膠彩畫大師游本鄂開畫展

「游本鄂暨游錫麟、游蒼賢祖孫三人畫展」今天在宜蘭人故事館開展，展期到7月31日。

游本鄂是膠彩畫大師，作品自1936年起，陸續入選臺灣第一個大型美術展覽會的「台展」、還有臺灣總督府美術展覽會的「府展」，連續7次入展紀錄，跟知名的宜蘭畫家藍蔭鼎一樣，但藝術成就高，卻因留下的作品有限，甚少有人提及，為了不讓畫壇巨擘在歷史洪流遺珠之憾，宜蘭縣青溪新文藝學會主辦、宜蘭市公所與宜蘭人故事館共同協辦這場畫展，向世人宣告，宜蘭有這位「被遺忘的膠彩畫大師游本鄂」。

同時參展的有游本鄂的兒子游錫麟、孫子游蒼賢，他們繼承家業，從事寺廟彩繪工作，工作之餘父子倆也熱愛藝術創作，游錫麟作品多次在美展獲獎，游蒼賢在29歲那年，拜膠彩畫大師陳定洋為師，創作作品屢次榮獲各項美展的獎項，祖孫三人畫展令人驚艷。

市長江聰淵表示，自古「淡蘭文風冠全台」，蘭陽平原這處美麗的風土景緻孕育了許多知名的的藝術家，透過膠彩畫展，見證游本鄂大師的藝術成就，完美的補綴上了宜蘭美術界的這顆遺珠，民眾可把握難得的機會觀展。

市公所指出，游本鄂1906年出生在羅東竹林，畢業於二結公學校畢（現學進國校），因熱愛美術，在羅東經營佛具裱褙店，並自行研究繪畫，以民俗畫為主，後漸感不足，1936年到台北大橋頭「南溟繪畫研究所」拜呂鐵州為師，畫藝大有精進，同年就入選台展第10回，日治時期「臺展」及「府展」是台灣美術的盛會，所有美術人，都以躍上這舞臺為榮，雖然游本鄂31歲才首次入選臺展，年紀稍長，但他的入選在宜蘭地區還是引起頗大的回響。