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影／再見了虎鯨！宜蘭壯圍彩繪稻田收割 地景美圖落幕

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣壯圍鄉公所推出「看稻壯圍彩繪田」，今年春天，利用中央橋下的宜蘭河畔稻田，插秧時選種不同稻種，畫出巨型的「虎鯨」美圖，變成人氣打卡地景。本報資料照片／記者羅建旺攝影
宜蘭縣壯圍鄉公所推出「看稻壯圍彩繪田」，今年春天，利用中央橋下的宜蘭河畔稻田，插秧時選種不同稻種，畫出巨型的「虎鯨」美圖，變成人氣打卡地景。本報資料照片／記者羅建旺攝影

宜蘭縣壯圍鄉公所推出「看稻壯圍彩繪田」，今年春天，利用中央橋下的宜蘭河畔稻田，插秧時選種不同稻種，畫出巨型的「虎鯨」美圖，變成人氣打卡地景，稻作成熟，今天收割，向虎鯨道別，至於明年稻田裡會出現什麼圖案？相約明年再見驚喜。

壯圍鄉公所「看稻彩繪田」前年有貓熊、去年是企鵝，今年是虎鯨，4隻虎鯨在宜蘭河畔的田裡嬉戲悠游，吸引遊客觀賞與拍照打卡。

稻作結穗，今天收割，向虎鯨道別，壯圍鄉公所廣邀民眾以古法收割參與，大人持鐮刀彎下腰割下山束束稻穗，小孩抱著稻穗，交由農民以木製打穀機脫穀，脫穀後的稻草則由耆老「掌草」、綁成一束束，太陽下曝曬，可以運到菜園，覆蓋防雜草，割稻後，品嘗美味「割稻飯」，相約明年繼續「看稻壯圍」。

壯圍鄉公所指出，明年看稻壯圍會出現何種圖案？還待發想與設計，而今天割稻體驗完全採用傳統古早的人力農事，在機械化時代，能在田裡有一大群人用人力割稻、脫穀，已是罕見，小孩人生初體驗，幫忙抱稻稈到打穀機前，排隊等候脫穀，新鮮好玩，大人則勾起童年時，鄉下搶收稻作的美好回憶。

鄉長沈清山表示，收割後的稻米將分送鄉內社區的長青食堂，並在冬令發放救濟，幫助更多的弱勢族群，讓「看稻壯圍彩繪田」系列活動發揮最大的效益，也期待透過農村創意活動，結合觀光休閒農場、永鎮濱海遊憩區、東港榕樹公園、壯圍沙丘旅遊服務園區、蘭陽溪口生態魅力園區等據點，形成帶狀旅遊，促進壯圍鄉農產觀光發展。

割稻體驗完全採用傳統古早的人力農事，以木製打穀機脫穀。圖／宜蘭縣壯圍鄉公所提供
割稻體驗完全採用傳統古早的人力農事，以木製打穀機脫穀。圖／宜蘭縣壯圍鄉公所提供
小孩人生初體驗，幫忙抱稻稈到打穀機前，排隊等候脫穀，新鮮好玩，大人則勾起童年時，鄉下搶收稻作的美好回憶。圖／宜蘭縣壯圍鄉公所提供
小孩人生初體驗，幫忙抱稻稈到打穀機前，排隊等候脫穀，新鮮好玩，大人則勾起童年時，鄉下搶收稻作的美好回憶。圖／宜蘭縣壯圍鄉公所提供
脫穀後的稻草則由耆老「掌草」、綁成一束束，太陽下曝曬，可以運到菜園，覆蓋防雜草。圖／宜蘭縣壯圍鄉公所提供
脫穀後的稻草則由耆老「掌草」、綁成一束束，太陽下曝曬，可以運到菜園，覆蓋防雜草。圖／宜蘭縣壯圍鄉公所提供
宜蘭縣壯圍鄉公所推出「看稻壯圍彩繪田」，畫出巨型的「虎鯨」美圖，今天收割，向虎鯨道別，至於明年稻田裡會出現什麼圖案？相約明年再見驚喜。圖／宜蘭縣壯圍鄉公所提供
宜蘭縣壯圍鄉公所推出「看稻壯圍彩繪田」，畫出巨型的「虎鯨」美圖，今天收割，向虎鯨道別，至於明年稻田裡會出現什麼圖案？相約明年再見驚喜。圖／宜蘭縣壯圍鄉公所提供

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