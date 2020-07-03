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東49-1縣道通車半年事故頻傳 民代及居民促改善

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
南王部落上星期針對東49-1縣道及部落周邊的交通問題，召集村民開會討論。記者尤聰光／翻攝
南王部落上星期針對東49-1縣道及部落周邊的交通問題，召集村民開會討論。記者尤聰光／翻攝

台東市太平溪路堤共構東49-1縣道南王路橋口今天清晨發生機車與轎車的碰撞事故，造成機車騎士傷重送醫不治，這是東49-1縣道通車半年來第2起交通死亡事故，有民代及在地居民要求相關單位改善路況。

台東警分局表示，該路段號誌標線都非常完整，並無設計不良問題，幾次事故原因經分析多為駕駛行為人超速，注意而未注意及闖紅燈等，未來將加強違規取締，至於設置測速照相桿，會於縣道安會報中提出研議。

為方便市民進出，減少市區道路壅塞，縣府花費2億餘元經費興建全長5.8公里太平溪路堤共構東49-1縣道，今年1月通車，4月將原本速限40公里提速50公里，通車迄今已發生8起大小車禍，造成5傷2死。

由於交通事故頻傳，縣議員鄭崗山認為事故發生原因不外乎民眾未遵守交通規則及道路號誌標線設計欠缺周延等問題，警方應針對道路周遭社區部落加強宣導，另建議十字路口前應在設置警示燈或跳動路面，不然就是放測速桿。

另南王部落陸姓村民表示，上星期針對東49-1縣道及部落周邊的交通問題，部落還開會討論，今天就發生車禍，解決問題最重要的應該在易超速路段有效降低車速，譬如架設測速照相或警方定點式取締，再來就是路標方向標示要清楚，讓民眾遵守行車。

東49-1縣道通車半年來，迄今已發生8起大小車禍，造成5傷2死。記者尤聰光／攝影
東49-1縣道通車半年來，迄今已發生8起大小車禍，造成5傷2死。記者尤聰光／攝影
台東市太平溪路堤共構東49-1縣道南王路橋口今天清晨發生機車與轎車的碰撞事故，造成機車騎士傷重送醫不治。記者尤聰光／翻攝
台東市太平溪路堤共構東49-1縣道南王路橋口今天清晨發生機車與轎車的碰撞事故，造成機車騎士傷重送醫不治。記者尤聰光／翻攝

事故 測速 平溪

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