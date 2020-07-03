花蓮暑期親子遊佔多數 深度遊程詢問度高

迎接暑期旅遊潮，花蓮旅宿訂房率高，其中又以親子遊佔多數，包辦交通、深度遊程受親睞詢問度高。瑞穗鄉富源村原推出2梯次客庄小旅行活動，也因為太熱銷，加碼10梯次。

花蓮縣政府客家事務處今年暑假擴大舉辦「客鼓鳴心－鼓王爭霸戰」系列活動，加上光雕元素，並串聯瑞穗鄉富源村的客家庄特色景點，推出「光雕客庄小旅行」，讓廟宇活動升級為觀光體驗。

遊客可體驗客家染布、漫步富源社區及富源森林遊樂區，享用客家美食，最後在保安宮欣賞精彩的光雕秀，帶領遊客深入體驗客庄文化。

客家事務處長彭偉族說，原預定推出2梯次一日遊小旅遊，沒想到一推出就立刻額滿，且詢問電話不斷，決定在16日至8月18日每週六、日，加碼推出10梯次，每梯次開放40人，民眾可至「客鼓鳴心－鼓王爭霸戰」官網報名。

花蓮觀光旅遊民宿協會林文松說，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫措施鬆綁後，國旅市場升溫很快，7月幾乎滿房，8月又以包棟最搶手。他分析，所有升學考試、申請等都在7月落幕，8月將是親子旅遊高峰期。

林文松說，親子旅遊最重視深度體驗活動，縣內有機農業、原住民、客家文化豐富，遊程結合交通接送、美食品嚐，可減輕家長行程規劃的負擔，小旅行、體驗遊程的詢問度都很高。