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鼓王爭霸戰添光雕秀、小旅行 花蓮客庄整個夏天都精彩

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣客庄盛事「鼓王爭霸戰」將在瑞穗鄉富源保安宮登場，縣府同步推出光雕秀、小旅行，小旅行將帶民眾造訪富源蝴蝶谷。圖／縣府提供
花蓮縣客庄盛事「鼓王爭霸戰」將在瑞穗鄉富源保安宮登場，縣府同步推出光雕秀、小旅行，小旅行將帶民眾造訪富源蝴蝶谷。圖／縣府提供

每年夏天在花蓮縣瑞穗鄉富源村舉辦的「鼓王爭霸戰」是客庄盛事，為了讓活動更有看頭，花蓮縣府客家處今年新增客鼓鳴心光雕秀、光雕小旅行，從7月18日至8月16日，每晚7時至8時半在富源保安宮有科技聲光融合在地文化的光雕秀，周六日舉辦的一日光雕小旅行，有吃有玩加上染布DIY、光雕秀，只要599元，重頭戲鼓王爭霸戰則將在8月1、2日震撼登場。

富源社區又稱「拔仔庄」，在社區信仰中心城隍廟保安宮舉辦的鼓王爭霸戰傳承百餘年，不同於其他鼓藝賽事，而是以人力扛鼓技藝為中心，除基本的鼓藝技巧外，團隊還要具備高度配合度及團結力，才能穩穩抬起轎鼓。

縣府客家處長彭偉族說，縣府從6年前開始接手主辦這項活動，往年都是2天活動，為了延續鼓王爭霸熱潮帶動觀光，今年新增光雕秀，以嶄新科技聲光融合在地文化、歷史背景方式演出，讓整個夏天都熱鬧精彩。

彭偉族說，光雕秀從7月18日至8月16日舉行，每晚7時到9時30分，每半小時在保安宮有一場光雕秀，白天也有花蓮首度引進的AR互動遊戲，還可向城隍爺求平安籤；活動期間在花蓮火車站、東大門夜市也設置大螢幕，即時同步欣賞。

今年首推的光雕客庄小旅行也很精彩，原訂推出兩梯次，但一下子就秒殺，客家處再追加10梯次共400個名額，一日遊活動從花蓮火車站出發，帶遊客體驗客家染布、漫步富源社區及富源森林遊樂區，享用客家美食並欣賞光雕秀，一人只要599元。

花蓮縣府副秘書長張逸華說，新冠肺炎疫情期間，花蓮縣至今維持零確診，成為國內旅遊首選，隨著疫情趨緩，縣府推出多項獎勵旅遊方案，歡迎全國遊客到花蓮一遊。

相關活動訊息可上鼓王活動官網 https://drumbattle.gogotruly.com 、光雕活動官網，http://lightshow.gogotruly.com查詢，小旅行報名網址https://pse.is/TJE8Q。

花蓮縣客庄盛事「鼓王爭霸戰」將在瑞穗鄉富源保安宮登場，縣府同步推出光雕秀、小旅行，邀民眾夏天到花蓮一遊。記者王燕華／攝影
花蓮縣客庄盛事「鼓王爭霸戰」將在瑞穗鄉富源保安宮登場，縣府同步推出光雕秀、小旅行，邀民眾夏天到花蓮一遊。記者王燕華／攝影
花蓮縣客庄盛事「鼓王爭霸戰」將在瑞穗鄉富源保安宮登場，縣府同步推出光雕秀、小旅行，還有有趣的互動遊戲。記者王燕華／攝影
花蓮縣客庄盛事「鼓王爭霸戰」將在瑞穗鄉富源保安宮登場，縣府同步推出光雕秀、小旅行，還有有趣的互動遊戲。記者王燕華／攝影
花蓮縣客庄盛事「鼓王爭霸戰」將在瑞穗鄉富源保安宮登場，縣府同步推出光雕秀、小旅行，讓活動更熱鬧精彩。圖／縣府提供
花蓮縣客庄盛事「鼓王爭霸戰」將在瑞穗鄉富源保安宮登場，縣府同步推出光雕秀、小旅行，讓活動更熱鬧精彩。圖／縣府提供
花蓮縣客庄盛事「鼓王爭霸戰」將在瑞穗鄉富源保安宮登場，縣府同步推出光雕秀、小旅行，小旅行將帶民眾體驗客家染布文化。圖／縣府提供
花蓮縣客庄盛事「鼓王爭霸戰」將在瑞穗鄉富源保安宮登場，縣府同步推出光雕秀、小旅行，小旅行將帶民眾體驗客家染布文化。圖／縣府提供

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