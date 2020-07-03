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強！這家醫院辦健走賽 215人走1億2千萬步可繞地球2圈

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
羅東博愛醫院舉辦健走比賽，有醫師參賽後腰圍大縮水，浮現6塊腹肌。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院舉辦健走比賽，有醫師參賽後腰圍大縮水，浮現6塊腹肌。圖／羅東博愛醫院提供

位在宜蘭縣的羅東博愛醫院今年5月起舉辦為期8周的健走比賽，215名員工參與，有的揪團走抹茶山，有的棄車步行，成績驗收發現，員工總步數超過1億2千萬步，行走距離8萬8470公里，換算公里數，可以繞地球2大圈，有人因健走，瘦身找回23吋腰，有人因此蹦現六塊肌，院方今天表示，推行員工健康促進計畫多年，藉此讓員工有健康體適能。

羅東博愛醫院指出，依據「國民營養健康狀況變遷調查」結果顯示，成人過重及肥胖盛行率逐年攀升，不僅增加疾病風險，更會影響生命品質，為促進員工擁有健康體適能，今年羅東博愛醫院透過健走方式，以獎金鼓勵員工在工作之餘一同「增肌減脂」。

院方表示，活動吸引215名員工參與，比賽在今年4月20日開跑，6月12日結束，8周時間內參賽者無不卯足全力，利用時間衝刺，其中不乏部門同仁一同揪團報名，透過團隊力量督促，還有夫妻檔一起參與，努力健走爭取榮譽，感情升溫。

成績驗收發現，今年的冠軍健走王是病理科的醫檢師曾美屘，她分享，每天下班與老公騎自行車2小時是行之有年的運動習慣，參賽期間她把騎車轉換成健走，下雨天也照常撐傘外出健走不間斷，平常走路上班等紅綠燈時腳步不要停持續踏步。

經統計，她8周內共累計260萬7837步，以成人平均步伐長度約70公分計，1萬步以7公里計，台灣本島海岸線約1200公里，環島一圈距離以此計算，相當於環島1圈半。

羅東博愛醫院營養科組長、營養師吳得束分析，曾美屘參賽前體重57公斤，賽後49.4公斤，體脂變化率百分之26.36，腰圍重現令人欣羨的23吋腰，體態纖細，身體也更健康。

博愛醫院統計，整體成績計算下來，參與者8周內總步數達 1億2千多萬步，換算約8萬8470公里，若以繞地球一圈4萬76公里計，約可環繞地球2大圈。

博愛醫院指出，活動除比賽步數，體脂下降率和肌肉增加率也是關注焦點，家庭醫學科主任張賢政表示，增加適當的中等強度有氧運動搭配適當肌力訓練，能夠將下降的體脂重量轉化成肌肉，進而大幅地增加自身的免疫力及抵抗力。

腎臟科主任陳俊達也是參與者，他說自己抱持著不想輸的心態早晚健走，沒想到活動後體脂率從百分之33下降為百分之29，是意外的收穫。

院長盧進德表示，守護全體員工的健康是羅東博愛醫院一直以來的目標，透過活動不只促進健康，更凝聚員工向心力，像是加護病房就有小夜班護理師下班後一同夜爬攻頂，行政部門夫妻檔老婆為老公加碼愛心減脂便當，都是最好的例證。

羅東博愛醫院舉辦健康促進健走比賽，有加護病房護理師們小夜班下班後，熱血揪團登抹茶山。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院舉辦健康促進健走比賽，有加護病房護理師們小夜班下班後，熱血揪團登抹茶山。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院舉辦健走比賽，共215人參與，總步數可環繞地球2圈。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院舉辦健走比賽，共215人參與，總步數可環繞地球2圈。圖／羅東博愛醫院提供

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