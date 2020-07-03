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影／宜蘭首座眷村重生了 化龍一村斥資1.1億變身

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
化龍一村是宜蘭首座眷村，縣政府爭取1億1千萬修復，美麗變身為藝文聚落，規畫眷村文化、二次大戰展場，並設人間國寶專區，其中，近代眷舍群今年可以正式竣工開放，10月辦成果展，未來將公開辦理委託經營管理。記者羅建旺／攝影
化龍一村是宜蘭首座眷村，縣政府爭取1億1千萬修復，美麗變身為藝文聚落，規畫眷村文化、二次大戰展場，並設人間國寶專區，其中，近代眷舍群今年可以正式竣工開放，10月辦成果展，未來將公開辦理委託經營管理。記者羅建旺／攝影

位在新月廣場附近的化龍一村，是宜蘭首座眷村，遷村沒落多年，縣政府爭取1億1千萬修復，歷史轉場、美麗變身為藝文聚落，規畫眷村文化、二次大戰展場，並設人間國寶專區，展現精彩工藝等，其中，近代眷舍群今年可以正式竣工開放，10月舉辦再現歷史的成果展，未來場域將公開辦理委託經營管理。

化龍一村座落基地，前為清代宜蘭地區最重要的軍事基地武營遺址，日治時期，作為練兵場、守備隊，二次大戰期間則作為日軍野戰醫院「衛戍病院」，興建了16棟37戶日式房舍作為醫療人員的宿舍，戰後國民政府接收作為國軍聯勤204廠員工宿舍，取名為「化龍一村」。

化龍一村是宜蘭縣最早設立的第一個眷村，區內融合日式木造與民國時期的RC磚造建築特色，具文化資產保存價值的眷村，為保留歷史記憶，縣政府在民國104年以「化龍一村眷舍群｣之名登錄為歷史建築，保存8棟，其中3棟是日據時代的遺構。

登錄為歷史建築後，縣政府依「文化資產保存法」規定，啟動修復及再利用計畫，106年爭取並獲得文化部前瞻計畫「再造歷史現場專案計畫」經費挹注，包括中央9千萬、縣府2千萬，共投入1億1千萬元，其中，「近代眷舍群」將在今年（109)年底前完工開放。

縣長林姿妙今天視察，表示後續再爭取相關經費，讓化龍一村結合社區，成為有歷史、文化、故事、親子都合適的園區。

文化局長宋隆表示，化龍一村周邊西側為宜蘭酒廠，一年觀光客量達百萬人次，南側有南門林園，北側南北館市場，未來此一基地會成為新興亮點，陸續完成的5座空間使用，規畫為眷村文化與二戰歷史展場、社區活動及宜蘭人間國寶專區，文化資產保存者將進駐展現工藝，其他後續的空間使用則規畫宜蘭舊城工藝相關講堂與展示，還有保留日治時代的歷史建築，開放體驗，另外，除建築物修復，周邊植栽保留並視狀況補植。

縣政府指出，此一區域發展歷程即為宜蘭城開發史縮影，因此，「以舊帶新，新舊併存」為修復策略，逐年爭取中央經費補助，分年分期完成近代及日治時期的建物修復，縣政府預計今年（109年）10月利用部分「近代眷舍群」區域空間，辦理宜蘭縣「再造歷史現場專案計畫」成果展，邀請民眾走進歷史現場，探索「化龍一村眷舍群」自清代以降的歷史身世及蘭陽地區二戰軍事遺產。

縣政府表示，修復完成後的「近代眷舍群」場域，也將公開辦理委託經營管理，期待熱愛在地歷史文化、具創意發想之團隊挺身加入，一起為「化龍一村眷舍群」的活化再生，挹注源源不絕的生命力。

化龍一村是宜蘭首座眷村，縣政府爭取1億1千萬修復，美麗變身為藝文聚落，未來將公開辦理委託經營管理。記者羅建旺／攝影
化龍一村是宜蘭首座眷村，縣政府爭取1億1千萬修復，美麗變身為藝文聚落，未來將公開辦理委託經營管理。記者羅建旺／攝影
化龍一村是宜蘭首座眷村，遷村沒落多年，縣政府爭取1億1千萬修復，美麗變身為藝文聚落。記者羅建旺／攝影
化龍一村是宜蘭首座眷村，遷村沒落多年，縣政府爭取1億1千萬修復，美麗變身為藝文聚落。記者羅建旺／攝影

歷史建築 修復 眷村

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