基隆寵物銀行1億現地改建動工 犬隻運動區、醫療美容室

基隆市寵物銀行場地狹小、設備老舊，還以鐵皮搭建通風環境不良，屢遭外界詬病。市府向農委會爭取近1億元現地改建，今天舉行動工典禮，將興建2棟分別為地上2層及3層建築物，有犬舍、貓舍、醫療美容室、犬隻運動區等完善設施，預計於111年1月完工。市長林右昌說，將打造兼具醫療照護、生命教育、人與動物互動交流環境。

隸屬基隆市流浪動物收容所的寵物銀行，設立迄今已21年，軟硬體設施都已不符時代需求，早期動物舍規畫僅作收容，未考量收容動物福利及民眾認領養環境舒適，走道窄小造成民眾參觀困難，動物極易緊迫，加上內部設備老舊，以鐵皮搭建之設施建置極不理想，維護管理不易、動物感染脫逃、噪音影響、地面積水濕滑、通風環境不良、對外觀感不佳等問題，寵物銀行常遭外界詬病

市府積極向中央爭取，獲行政院農委會補助近億元經費將進行整改建，林右昌、議長蔡旺璉及多名議員，與農委會副主任委員黃金城等人今天共同主持動工儀式。

林右昌說，他上任後第2年就曾來視察，發現很不符合現代的需要，決心要進行整改建，市府並已開始規劃寵物公園，隨著全市開放空間整理到位，將會推動寵物市集及交流等，希望逐步讓基隆市成為對動物的友善城市。