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美麗灣解約仲裁案 黃健庭：沒有贏家

中央社 / 台東縣3日電

台東美麗灣渡假村解約仲裁案即將出爐，前台東縣長黃健庭表示，業者求償新台幣12億元，縣府將面對鉅額經費買回建物，不但沒有贏家，還得由全台東人來承擔。

原被規劃提名監察院副院長的黃健庭，在消息曝光後遭到反對者以美麗灣案和官司纏身攻擊，黃健庭最後自行宣布退出監察院副院長提名。

黃健庭昨晚在臉書發文說，「美麗灣案」，他身為行政首長，勇於承擔、概括承受「前前任」縣長留下的既成事實，努力解決問題、創造雙贏，竟然被說成十惡不赦。監察院雖在2017年糾正台東縣政府，但糾正內容都是針對2004年啟動開發案時的決策和作為，而他在2009年底上任後，所做的都是在補正和補救。

黃健庭說，現在美麗灣的解約仲裁正進行中，結果可能很快就要出爐。業者求償12億元，台東縣政府將面對要以鉅額經費買回建物，但卻無法做商業用途，必須燒錢養蚊子館的困境。「這樣的結局，正是我過去一直努力要避免的，即便承受很大的輿論壓力。」

他表示，全世界的水岸城市都有海景飯店，包括重視環保的夏威夷、歐洲、澳洲、紐西蘭，以及沒做過環評就營業的墾丁悠活，甚至可以「就地合法」，唯獨台東不行。

他並說，一個做到「污水零排放」、周邊海域海水檢測年年優良、可以創造在地就業、鄰近部落非常歡迎的案子，卻因為少數人刻意扭曲污名化美麗灣、多數人不清楚事實就跟著起鬨，走到今天這個地步，不但沒有贏家，結果還得由台東縣庫和全體台東人來承擔，令人生氣又無奈。

他說，可笑的是，有些評論引用縣長饒慶鈴臉書貼文「過去的縣長在美麗灣的作為都是錯誤」，卻不知道饒慶鈴上任一年半，至今縣府在仲裁庭依舊主張「業者須履行合約」，仍以營運為目標。

黃健庭表示，這次監察院副院長的提名風波過程中，惡質的媒體文化再度顯露無遺。雖說公眾人物可受公評，但部分政治人物及所謂名嘴，以偏頗、不實的言論來批評、攻擊他，令人難以接受。如果一再縱容，台灣社會的良善價值將被不用負責的言論自由淹沒了。

台東 黃健庭 美麗灣

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