宜縣議員：若出海保釣將理性 不給政府困擾

宜蘭縣議員蔡文益等計劃號召相關人士出海，宣示對釣魚台主權與維護漁權的重視。他今天說，出海日期未決定，但若行動會採取和平、理性方式進行，不會帶給各單位及政府困擾。

為抗議日方通過釣魚台列嶼行政區名更名案，由蔡文益等組成的「保護頭城釣魚台辦公室」近日計劃號召相關人士出海。

由於近日各界都在關心何時出海，「保護頭城釣魚台辦公室」今天轉趨保守，只表示出海之前會正式對外告知。

蔡文益今天說，保釣不分藍綠，不分族群，不分顏色，辦公室持續為主權及漁權努力，希望大家都來參加保釣，更期盼媒體報導時不要對辦公室成員再加註黨籍。

他表示，屆時若真的出海保釣會採取和平與理性方式，表達立場，行動也並非對抗中央，也不會帶給各單位及政府困擾。

釣魚台列嶼行政區隸屬宜蘭縣頭城鎮。蔡文益6月13日表示，如果日本石垣市議會表決通過釣魚台更名案，計劃7月7日發起保釣行動，出海抗議日方動作；石垣市議會表決通過後，蔡文益隨即與多名縣議員在宜蘭縣議會成立「保護頭城釣魚台辦公室」，研商是否出海抗議。