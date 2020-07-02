冬山親子館開幕 有溜滑梯、爬行坡道還有角色扮演區

宜蘭縣冬山親子館今天開幕，設「寶寶遊戲區」專區，有小溜滑梯、爬行坡道等，也有「做粿遊戲」、「小小瓜田」等角色扮演區、光影區遊戲，未來將定期更換玩具與布景主題。

宜蘭縣冬山親子館今天開館，宜蘭縣長林姿妙、財團法人靖娟文教基金會董事長林志嘉等人出席。

縣政府表示，冬山親子館專為0到2歲嬰幼兒設計，館內設有「寶寶遊戲區」專區，區域內設置小小溜滑梯、爬行坡道等，並依學齡前不同年齡層規畫活動，設有「做粿遊戲」、「小小瓜田」等角色扮演區，光影區遊戲則可讓孩子自行發揮創意。

冬山親子館開館時間為每周二到周六上午9時到中午12時、下午2時到4時30分，每場次開放25對親子使用，以現場排隊的方式入館，閉館前30分鐘截止入場，館內將定期更換玩具與布景主題，讓活動更多元。

相關活動與即時訊息查詢可上「宜蘭縣冬山親子館」Facebook粉絲專頁，或洽（03）9595592，或至「宜蘭縣冬山親子館」Facebook粉絲專頁留言詢問。

今天開館中，邀請冬山附設幼兒園及冬山國小管樂隊演出，施放象徵「環境用心、陪伴安心、服務細心、家長放心、孩子開心」的心型空飄氣球，代表著由宜蘭縣政府及民間團體共同協力，為宜蘭縣的孩子們打造「五心級」育兒好所在。

縣長林姿妙表示，縣內3歲以下幼兒近85%由父母親及祖父母自行在家照顧，為提供民眾育兒資源的支持，與幼兒安全豐富的室內遊戲環境，縣政府以一鄉鎮一親子館為目標，打造宜蘭友善育兒環境。