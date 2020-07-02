不再當小的 小野柳通過正名為富岡地質公園

從台東市進入東海岸第一個景點–小野柳，台東縣政府文資會今天通過正名為「富岡地質公園」，最快8月公告。

台東東海岸小野柳地質景觀媲美北海岸野柳，地方人士認為稱「小」被小看了。觀光局東部海岸國家風景區管理處1年前提出正名為「富岡地質公園」，台東縣政府今天召開文資會審查。

台東縣政府農業處林務科長葉正霖今天表示，7名文資審議委員中2名官派，5名專家學者，經過表決全數通過「小野柳」正名為「富岡地質公園」，審議結果將送交中央備查，若無問題，最快8月就可正式公告。

東管處長林維玲表示，小野柳地質學名為「富岡砂岩」，文資法納入地質公園後，並開始推動正名，希望結合在地富岡社區的人文歷史、多元族群，推行永續觀光。

小野柳遊憩區位於台東市富岡里，緊鄰富岡漁港，海岸地質由厚層砂岩與薄層泥岩交互沉積，因地殼變動，巨大砂頁岩上下倒置，經海浪長年累月的侵蝕沖刷，呈現出造型奇特的地質景觀，宛如天然的雕刻公園。